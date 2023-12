Viveiro dará ayudas a los clubs deportivos en 2024 y compensará las de este año

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, anunció este jueves que "tal e como se explicou aos clubes deportivos en varias reunións que mantiven con eles dende hai días, o Concello abonará as axudas e subvencións que reciben anualmente" y que el tema se abordará en el pleno de los presupuestos para 2024 previsto para el día 28. Asegura que las entidades deportivas cobrarán las ayudas de 2024 y una compensación de las que se corresponden con este año. Este viernes, a las siete de la tarde desde el polideportivo hasta el consistorio en la Praza Maior, los clubs lleven a cabo una marcha de protesta por lo que consideran una mala gestión municipal al no haberles abonado todavía las de este año 2023.

Loureiro agrega que los presupuestos municipales para 2024 recogen las ayudas del ejercicio venidero, así como una compensación por las que no se pagaron durante el año en curso. "O único que pasou foi que non puidemos aboar as axudas de 2023 nas últimas semanas por diferentes cuestións e pagos urxentes que tivemos que afrontar, pero sempre insistimos en que atoparíamos unha solución".

Tanto la regidora como el concejal de Deportes, Eleazar José Rodríguez, insisten en que el Ayuntamiento "non tiña en ningún caso previsto retirar as axudas aos clubes deportivos, que son unha prioridade para o goberno local".

Desde el Concello aseguran que respetan la protesta convocada, pero no comparten el lema elegido, "xa que sempre apoiamos o deporte con subvencións nominativas ou cando os clubes necesitaron a nosa colaboración para organizar campionatos ou eventos, en especial todo o relativo ao deporte base". Loureiro añade que "á marxe de posibles erros puntuais de xestión, xa subsanados, o compromiso deste Concello co deporte é firme", recalca.

ENFADO. Los clubes mantienen la denominada Marcha en Defensa do Deporte en Viveiro, que 'o noso Concello non apoia', reza el eslogan. Cada club o asociación realizará la caminata con su equipamiento portando linternas y silbatos para hacerse visibles y hacer ruido. Recuerdan que en septiembre les dijeron que buscaban la manera de pagarles y que después les pidieron un informe con todos los niños y competiciones a que acuden para fijar un criterio para la concesión.

Al no saber nada hablaron entre ellos y como ninguno cobrara y en noviembre les seguían dando largas se quejaron. Entonces, la alcaldesa indicó que gastos imprevistos, como la subida de la luz y la deuda, les impidieron abonar en plazo estas partidas. Los clubs defienden que el Concello sabe por otros años lo que cuesta cada club y defienden la protesta al estar "cansados de pedir case clemencia". Estarán a la expectativa de que se aprueben los presupuestos, porque sino "xa non temos un peso".

Afirman que la alcaldesa les llamó uno por uno y les hizo una quita, restándoles un porcentaje en la ayuda de 2023 y otro en la de 2024. Aseguran que "non hai transparencia" y desconfían al pensar que "non é igual para todos e ademais sacounos os cartos dos eventos, porque antes tiñamos unha partida anual máis esa axuda e agora haberá que buscar patrocinadores ou non facer os eventos". Añaden que el perjuicio es para los niños y que algunos clubs ya subieron la cuota y perdieron usuarios.

"A quita foi unha medida unilateral do Concello, pásalles o mesmo as asociacións culturais, como a banda O Landro ou Aspanane". Los clubs interpretan que "non hai criterio" y recuerdan que son asociaciones privadas que sacan de su tiempo para esto. "Estamos facendo o traballo que lle corresponde a un organismo oficial, o mínimo é que nos cuiden".