El Viveiro cree en la permanencia y encara con optimismo la recta final de Tercera RFEF

El Viveiro CF regresa este fin de semana a la competición para encarar el tramo final de la competición. Diez finales son las que le quedan al equipo de Alberto López para intentar mantenerse fuera de la zona de descenso, que tiene ahora un punto por debajo. La primera será este sábado, ante el Gran Peña Celta C, un equipo que llegará a Cantarrana ocupando la segunda posición de la clasificación.

El partido ante el segundo filial vigués será uno de los cinco que tendrá que jugar el conjunto viveirense delante de sus aficionados, ya que también recibirá al Barbadás, Estradense, Betanzos y Arosa. Puede decirse que la permanencia pasa por Cantarrana, ya que los tres primeros equipos nombrados son rivales absolutamente directos en la pelea por la permanencia.

Lejos de casa, los mariñanos también tienen algún partido marcado en rojo, ya que en apenas once días visitarán al Arzúa, colista del campeonato. También podrían ser salidas asequibles las de Silva y Polvorín, aunque los lucenses son uno de los equipos más mejorados en los últimos meses.

El técnico celeste asegura que el equipo afronta esta recta final de la Liga cargado de ilusión y con las mejores sensaciones después de ganar cuatro de los seis últimos encuentros, con un empate y una única derrota, que además llegó en el tramo final del partido ante el Arteixo. “Creo que desde que iniciamos la segunda vuelta contra el Bergantiños en Carballo el nivel competitivo del equipo ha sido muy bueno, con un ritmo de juego alto y con 13 puntos sumados, 6 más que a las mismas alturas de la primera vuelta. No solo hemos ganado partidos importantes sino que hemos hecho muy buenos partidos contra rivales de enorme entidad, creo que esto nos da pie a ser optimistas, pero siempre sabiendo que queda lo más difícil con 10 partidos en un mes y medio que nos van a exigir al máximo".

El cambio más significativo en el equipo, es, según López “la mentalidad colectiva que ha adquirido, hay muchos menos egos individuales y los jugadores que están ahora no piensan en sus númreos o rendimiento personal sino en el benficio del equipo. Es verdad que al principio también acusamos falta de experiencia y ahora el compromiso y la actitud defensiva es mucho mejor lo que nos ha llevado a mejorar también en ataque. Es verda que el plantel sigue siendo corto, con solo 17 jugadores, pero todos se pueden considerar titulares y todos piensan en lo que es mejor para que el Viveiro pueda salir adelante”, aseguró.

El conjunto vivariense afronta ahora tres partidos en apenas una semana, una serie que Alberto López considera que “puede marcar el desarrollo del resto del campeonato”. El técnico es consciente de que la visita del celta C no es la mejor para arrancar este grupo de partidos, pero deja claro que “si algo hemos aprendido es que hay que intentar sumar en todos los partidos independientemente del rival que tengamos enfrente. VAmos a afrontar el partido con todo y así lo hemos demostrado al no limpiar de tarjetas antes del parón a cuatro jugadores tan importantes como Diego Fernández, Diego Núñez, Rolle y Gamarra. Nadie nos va a desviar de seguir yendo partido a partido y el que toca ahora es el Gran Peña”, indicó.

Rivales directos

López valora también el calendario en casa y los enfrentamientos ante rivales directos como el Betanzos o el Barbadás. "Está claro que son partidos fundamentales, no solo por los tres puntos que puedes sumar sino por lo que deja desumar al rival, partidos de seis puntos. Ahora mismo tenemos ganado el golaverage con el Pontevedra B y el Paiosaco y sería muy importante hacerlo también contra el Betanzos y el Barbadás", analizó.