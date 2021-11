Viveiro conquista Xantar con su merluza de Celeiro y su pan de los apóstoles

EL CONCELLO de Viveiro tuvo su protagonismo este sábado en el Salón Internacional de Turismo Gastronómico Xantar en Ourense, donde volvió a ser un completo éxito la degustación gratuita de merluza del pincho de Celeiro y de pan de los apóstoles, y donde el edil de mar, Jesús Fernández, fue el encargado de dirigir una presentación del municipio no solo desde el punto de vista de su gastronomía, sino de todo lo que tiene que ofrecer al visitante.

Con esta degustación el Concello promociona dos grandes celebraciones como son la Semana Santa —el pan de los apóstoles es un postre típico del Jueves Santo— declarada de interés turístico internacional, y la Festa da Merluza de Celeiro, de interés gallego. "Foi un éxito, había 150 racións e non quedou nada", comentaba la concejala de turismo, Marisol Rey, que agradece la colaboración de Puerto de Celeiro, que cede la merluza, y de Pastelería Mari Carmen. Precisa que en esta ocasión optaron por no llevar el pescado en salpicón; "por tema covid, non quixemos levar produtos que houbera que manipular " pero la empanada gustó mucho. "Xa viñera xente polo stand preguntando se iamos levar a merluza do pincho", reseña.

Antes de la degustación el edil de mar presentó los atractivos del municipio

La edila cuenta que el de este sábado fue "un día importante" porque además de la degustación la organización daba la oportunidad de "dar unha charla en público, de falar sobre todo o que ten que ofrecer Viveiro a todos os asistentes á feira".

El Concello participa —todavía este domingo— con un stand propio atendido por la técnica de turismo. "Pasou por alí moitísima xente, tamén grupos grandes que levaron moito material", dice, pues en el puesto tienen la revista de Viveiro con información de los hoteles y restaurantes, folletos con los reclamos turísticos y otros como los de empresas de turismo activo o del comercio del centro histórico. "É unha feira de turismo gastronómico pero o stand non só nos dá a posibilidade de publicitar a gastronomía, senón Viveiro no seu conxunto, o seu comercio, o seu turismo de deportes...", señala.

Marisol Rey gestiona una ruta de jubilados alemanes en Harley Davidson

Es el séptimo año que Viveiro acude a la cita y el balance es muy positivo, pues "alí vai xente de Portugal e de distintos lugares de España. Temos que estar presentes en todos os sitios posibles, pois danos igual que o turista sexa de Ourense ou de San Sebastián, o que queremos é que coñeza e deixe o gasto en Viveiro", comenta, para añadir que en la feria siempre surgen oportunidades como la de un grupo de portugueses que supieron de Viveiro en esta cita y acudieron a una Semana Santa. "Encantoulles e están organizando para repetir".

Precisamente de Portugal son dos turoperadores con los que se reunió Marisol Rey. "Traballan con grupos de xente nova e maior, que estaban moito pola zona de Pontevedra pero nunca estiveran no norte de Galicia", comenta. Aparte, la concejala también está en contacto con un turoperador alemán que trabaja con un grupo de jubilados de comparten la afición por las motos Harley Davidson y que ya hicieron distintas rutas por el mundo, con la intención de que se decidan a venir este verano a Viveiro.

