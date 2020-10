Viveiro cierra parques infantiles y baños públicos al entrar en nivel 2 de alerta

La alcaldía de Viveiro comunicó este lunes el cierre de los parques infantiles y de los baños públicos municipales al entrar el concello en el nivel de alerta 2. María Loureiro apela a la colaboración vecinal para el cumplimiento de las medidas decretadas, de carácter preventivo y cuyo fin es hacer frente a la expansión del covid-19 e invita a mantener la calma.

La alcaldesa explica que "segundo a información facilitada a última hora do domingo no concello compútanse 20 casos positivos, que evolucionan favorablemente e están moi controlados".

El gobierno local insiste en la necesidad de "non baixar a garda, de extremar as precaucións e cumprir estritamente as medidas de seguridade establecida",, además de agradecer a todos los vecinos su responsabilidad social y los esfuerzos realizados.

El Concello vivariense está a la espera de las medidas extraordinarias que adopte la Xunta tras el decreto del nuevo estado de alarma por el Gobierno central este domingo pasado, a fin de evaluar la conveniencia de medidas adicionales.

La entidad comunicará este próximo miércoles medidas especiales para el cementerio con motivo de la celebración del Día de Difuntos a fin de preservar la salud pública. A tal efecto ha convocado una reunión con técnicos, Policía Local y Protección Civil.