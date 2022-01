Viveiro avisa de que hay que renovar los permisos para entrar con coches al casco

Las autorizaciones para acceder con vehículos al casco histórico de Viveiro tienen validez anual, según recoge la ordenanza que está en vigor desde el 25 de enero de 2021, por lo que ahora mismo quienes no hayan renovado sus permisos los tienen caducados. El Concello recuerda a los usuarios que deben presentar en el registro municipal una nueva solicitud para que les sea permitido el acceso en este 2022.

"Deberán realizalo mediante instancia facilitada nas dependencias municipais, á que se adxuntará unicamente a documentación que non conste no expediente do ano anterior ou estea caducada", aseguran desde el gobierno local, que dice que seguirá vigilante al cumplimiento de esta ordenanza y que quien tenga dudas al respecto puede resolverlas en las oficinas municipales.

La ordenanza establece diferentes distintivos: para residentes, usuarios de garajes, titulares de establecimientos comerciales, servicios de distribución y reparto, vendedores del mercado semanal, acceso a personas con dificultades de movilidad, servicios esenciales para la comunidad, empresas de servicio de comida rápida, reparto asistencial de comida a domicilio o reparto urgente de medicinas; para obras, para eventos y celebraciones y finalmente autorizaciones extraordinarias.

El reglamento, elaborado con el consenso de todos los grupos municipales, pretende regular el tráfico dentro del centro de la ciudad con el objetivo de "mellorar e dotar de maior seguridade a todas aquelas persoas que transitan polo interior do casco antigo, sabendo que o acceso de vehículos está regulado e restrinxido a unhas determinadas franxas horarias, salvo excepcións", dicen desde el gobierno local. Así, añaden, se compatibiliza el carácter peatonal de la zona con la actividad comercial u hostelera existente.

Las autorizaciones deben ir visibles en el parabrisas delantero del vehículo con la identificación del titular, la matrícula y las restricciones de uso. También debe estar bien visible el disco de control en el que se indica la fecha y hora de acceso al casco.