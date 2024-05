Viveiro avanza en el plan de movilidad para mejorar la vida de las personas

La teniente de alcaldesa de Viveiro, Míriam Bermúdez, comentó que el nuevo plan de accesibilidad en el que están trabajando desde el Concello desde hace unos meses "mellorará o día a día das persoas". "Queremos facer un plan de accesibilidade para Viveiro que teña no centro as demandas das persoas con discapacidade, facendo de Viveiro un lugar accesible e cómodo para todas as persoas", señaló la nacionalista.

Míriam Bermúdez mantuvo una reunión de trabajo este lunes en el consistorio con Diego Piñeiro, encargado del nuevo plan de accesibilidad de la ciudad del Landro; Santiago Meitín, arquitecto municipal y Alejandro Rodríguez, arquitecto de la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami).

O plan conectará os principais equipamentos de Viveiro, resolvendo as rampas e corrixindo os pasos de peóns

En la reunión comenzaron a definir las zonas, los itinerarios y las acciones que incluirá el plan, "que conectará os principais equipamentos de Viveiro, resolvendo as rampas e corrixindo os pasos de peóns e pavimentos que a día de hoxe dificultan os desprazamentos das persoas con mobilidade reducida", explicó Bermúdez a través de un comunicado.

Rodríguez cree que este plan de accesibilidad será una herramienta que "mellore a vida das persoas con mobilidade reducida e sirva de beneficio para persoas maiores, con carriños de bebés ou con doenzas temporais". El plan impulsará, dijo, una conexión fácil "cumprindo a normativa de accesibilidade vixente e co obxectivo dunha vila máis amable cos peóns, máis aberta e máis inclusiva".