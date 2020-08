Viveiro asistió a un San Roque atípico, vacío pero bastante vigilado

La ciudad de Viveiro vivió el San Roque más atípico que recuerda. Seguramente el más extraño desde la Guerra Civil. Solo algunas pocas familias optaron por subir al monte. Todas lo hicieron con las habituales medidas de precaución que hay que adoptar en estos días y hubo vigilancia para que no hubiera ningún problema.

Finalmente no lo hubo como tampoco en la noche anterior, la del sábado, que se vivió con tranquilidad. Los agentes de la Policía Local levantaron once actas de sanción aunque todas ellas por cuestiones leves. No hubo incidentes ni aglomeraciones de ningún tipo que pudieran acarrear algunos problemas. El monte este domingo permaneció vacío pese a que hizo un día que invitaba a subir, sin excesivo sol ni calor.

En la noche del sábado la gente se concentró en el casco antiguo y eso obligó a intervenir en alguna ocasión a los agentes de la Policía Local, aunque no tuvieron problemas.

Levantaron once actas, tres de ellas por fumar en la vía pública mientras que dos fueron por no usar mascarilla y negarse reiteradamente a ponérsela, cuatro por consumo de alcohol en la vía pública en algunos botellones que se negaron a dispersarse, una por venta de alcohol a menores y otra por infringir la Ley de Seguridad Ciudadana. No obstante desde el cuerpo de la Policía Local destacaron que las sanciones se aplicaron siempre "como último recurso" y destacan que no hubo problemas.

Con respecto a San Roque, indicaron que fue "tranquilísimo" y que no subió ninguna pandilla de jóvenes al monte.