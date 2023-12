Por Viveiro no apoyará los presupuestos municipales este jueves

El equipo de gobierno de Viveiro, formado por PSOE y BNG, lleva a pleno este jueves los presupuestos municipales pero al estar en minoría necesita el voto favorable de Por Viveiro. Los independientes sin embargo anuncian su posición en contra al no ver reflejado en el documento los acuerdos para la investidura y al asegurar que se reducen las ayudas al deporte.

"Conforme ao acordo de investidura asinado no pasado mes de xuño do Partido Socialista de Viveiro con María Loureiro á fronte, comprometéronse en quince puntos con Por Viveiro a fin de obter o noso apoio á investidura", recuerdan los independientes. Sin embargo, de esos quince solo ven recogido uno y los restantes "non presentan ningún avance real para o seu cumprimento. Isto é claramente insuficiente para que Por Viveiro apoie os orzamentos municipais", sostienen.

Por otro lado afirman que los presupuestos "non foron negociados en absoluto con nós" y recuerdan que ya advirtieron al inicio de mandato que "o noso grupo non vai apoiar ningunha proposta que non sexa negociada previamente, e menos os orzamentos municipais que son o documento máis importante do noso Concello". Por Viveiro ya echó abajo en su día las cuatro dedicaciones previstas inicialmente por el gobierno municipal, que después redujo a dos.

Ayudas a clubes

Por Viveiro también argumenta su voto en contra al considerar que las cuentas recogen "unha redución moi importante" en las ayudas a las asociaciones y clubes del municipio. "Ademais de non recibir as axudas correspondentes ao ano 2023, no ano 2024 reduciranse as cantidades globais a cada un dos clubes, o que consideramos inaceptable e que pon en risco a viabilidade e existencia de moitos clubes e entidades de Viveiro", afirman.

"Somos serios e rigorosos no noso traballo no Concello, e non imos aceptar que pola vía da imposición e polas présas do goberno local bipartito se nos intenten colar uns orzamentos que non reflexan o compromiso de investidura do PSOE con nós e con Viveiro, e menos coa quita que se lle fai ás entidades deportivas", dice el portavoz independiente, Bernardo Fraga, que invita al equipo de gobierno "a reflexionar sobre o seu proceder e a revisar o seu traballo e as súas relacións coas demais forzas políticas se non queren quedarse sen apoios”.