Viveiro amplía el proyecto turístico de experiencias 3D

El Concello de Viveiro consiguió fondos europeos para un innovador proyecto turístico de experiencias en 3D y realidad aumentada denominado Viveiro Medieval, cuyo propósito es poner en valor el casco histórico. La entidad recibió esta semana la notificación de la Xunta sobre la concesión de una ayuda para llevar a cabo actuaciones de embellecimiento en el litoral gallego, enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

"Teremos un novo servizo turístico para a posta en valor dos nosos recursos culturais, patrimoniais, históricos e etnográficos mediante a implantación de rutas e experiencias en 3D e de realidade aumentada, permitindo ofrecer aos veciños e visitantes unha experiencia inmersiva de última xeración", explicó la alcaldesa, María Loureiro.

El Concello presentó en diciembre una aplicación turística que incluía la recreación en realidad aumentada de la Puerta de Carlos V. Con esta subvención, de 15.000 euros, el proyecto afronta una nueva fase. La experiencia se basará en la adaptación a la realidad aumentada de la iglesia de Santa María del Campo, templo románico del siglo XII, y de la Porta da Vila y las de O Valado, Santa Ana, San Antonio y As Angustias.

La iniciativa incluye una página web con realidad aumentada y geoposicionamiento, además de una aplicación para utilizar en teléfonos móviles. "Trátase de empregar as novas tecnoloxías para revolucionar e impulsar o turismo e a divulgación do patrimonio local, complementando os recursos turísticos tradicionais para dar o paso ás novas tecnoloxías, que aproveitan as capacidades multimedia dos dispositivos móbiles", añadió Loureiro.

La regidora concluye que el lanzamiento de este proyecto turístico y tecnológico por parte del Ayuntamiento tiene como finalidad "complementar o sector turístico, buscando un turismo sostible e podendo amosar novos recursos", una idea que sigue la línea marcada por un sector que está en auge en la comarca.