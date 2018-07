Viveiro activa el Punto Lila para evitar agresiones sexistas durante el Resu

El Concello de Viveiro abrió este miércoles a las cinco de la tarde en la entrada del Resurrection Fest un Punto Lila, bajo una carpa, para atender a cualquier mujer que pueda sentirse víctima de una agresión o abuso durante el festival. Un grupo de 18 profesionales, coordinadas por el Observatorio da Mariña pola Igualdade, prestan el servicio de manera altruista. Cualquiera que se sienta mal puede recurrir a este punto o alertar al 112 para requerir ayuda.

Esta acción se combina con el reparto de 16.000 carteles y 'flyers' en las acampadas de Celeiro, Cantarrana y Area con pautas de actuación, que los agentes también compartieron por la mañana con el personal de la organización, vigilantes y Protección Civil, que distribuyen a empresas de autobuses y en locales de hostelería. Asimismo crearon un vídeo que se emitirá en momentos puntuales por las pantallas del Resu. Agradecen la participación desinteresadas de actores nacionales, autonómicos y de vecinos.

La alcaldesa, María Loureiro; la concejala de mujer, Lara Fernández, y el delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, Pablo Rodríguez, presentaron la iniciativa, cuyo «obxectivo é que todas as mulleres que se sintan agredidas ou incómodas conten cun punto de referencia para recibir axuda e pautas do que teñen que facer, ademais de servir para disuadir aos posibles agresores», recalcó la regidora vivariense, quien aseguró que extenderán esta acción preventiva a otros eventos de gran afluencia, como la romería de O Naseiro.

Lara Fernández apuntó que "todos somos parte de un engranaje y si una pieza no funciona, la máquina deja de caminar". Invitó a "no ser cómplices, no dar espalda a la posibilidad de ayudar a una mujer, porque ninguna agresión es pequeña y todos podemos aportar nuestro granito de arena".