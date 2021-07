Viveiro acollerá a súa Feira do Libro do 13 ao 16 de agosto

No marco do circuíto Feiras do Libro de Galicia 2021, Viveiro celebrará o seu encontro literario entre o 13 e o 16 de agosto. En horario de 12:00 a 14:00h. e, de novo, de 18:00 a 22:00h., os Xardíns de Noriega Varela contarán cun espazo aberto ao público que quiera achegarse á literatura. Durante a fin de semana o peche da feira será ás 14:30 horas.