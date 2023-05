Viveiro e Xove acollen a fin de semana o Campionato de España de Ciclismo Paralímpico

O Campionato de España de Ciclismo Paralímpico vai disputarase esta fin de semana en Viveiro en dobre xornada. O sábado a competición comezará ás 16.00 horas coa proba contra o crono, na que os participantes das distintas clases irán saíndo separados por un minuto entre sí. O domingo, os participantes das clases de handbike e triciclo recibirán a saída da proba en liña ás 9.00 horas; mentres que as bicicletas e tándems comezarán a disputar a liña ás 11.30 horas. En xogo están os títulos nacionais de contrarreloxo e en liña e este xoves foi presentado o evento no Concello de Viveiro.

A praia de Area será o escenario tanto da saída como da chegada dos corredores das diferentes probas que transcorren polo concello de Viveiro e o de Xove.

“Estamos felices de poder acoller unha proba do nivel deste Campionato de España. Sempre traballamos en prol dun concello inclusivo, estamos satisfeitos do noso labor neste eido e que a Federación Nacional de Ciclismo recoñeza o noso esforzo e nos elixa como sede deste campionato é un motivo de orgullo”, subliña a rexedora de Viveiro, María Loureiro, quen estivo acompañada polo alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro; Hilario Rodríguez Parapaz, vicepresidente do Club Ciclista Viveiro; César Lage Pérez, delegado en Lugo da Federación Galega de Ciclismo; e Milagros López Pernet, asesora do club no percorrido da carreira, participante e campioa de España de ruta en crono.

“Felicito ao Club Ciclista Viveiro, porque estou segura de que a organización será un éxito, e animo a todos os veciños e veciñas a saír á rúa para arroupar aos participantes”, engadiu María Loureiro.