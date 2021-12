Viveiro abre trastenda coa chegada do Nadal

Os mercadiños de Nadal son un atractivo de moitas cidades europeas e tamén cada vez de máis localidades, entre as que se conta Viveiro, onde a asociación cultural Proa puxo en marcha A Trastenda de Nicomedes hai uns anos.

É unha cita diferente cun formato de tenda efémera que acolle a sá multiusos do concello viveirés, un espazo cedido polo Concello, ao que agradecen todo o apoio que lles presta, e que permite quitar e poñer os postos dos artesáns. Paula Dimé, unha das organizadoras, di que "temos unha feira de artesanía tan grande no verán que nos daba mágoa non facer un mercadiño nestas datas".

Logo de falalo decidiron arriscar, aínda que son conscientes de que en Nadal hai menos xente na cidade que na tempada estival. Ademais, "pensamos en facilitar que os artesáns puidesen presentar os seus produtos sen ter que atender o posto, ese é o concepto de mercado que facemos en Viveiro".

Tenda efémera: unha persoa aténdeo no canto dos creadores

Unha ou dúas persoas contratadas e pagadas con aportacións dos artesáns ocúpanse de atender durante eses días o mercadiño,"porque hai moitas feiras e nestas datas non dás chegado a todo", indica Noela Feal, quen explica que "cada creador aporta un inventario e os produtos con prezo marcado, o día da montaxe explican o proceso de produción, características e disciplina para que as poidan vender mellor".

Feal sinala que os clientes da feira de agosto propuxéronlles facelo. "Dicían que botaban en falta un mercado de Nadal e decidimos poñelo en marcha". É unha iniciativa que vai collendo pulo. "Vai funcionando e a xente queda contenta", comenta Paula.

Os produtos que poden mercarse nel están feitos por artesáns e a maioría, como acontece no resto de mercadiños navideños, non ten que ver co Nadal. Aínda que nestas datas todo soa a alimentación, A Trastenda non ten moitos produtos dese sector, pero iso depende das solicitudes que haxa. Este ano participan a cervexa Augas Santas e os licores Os Maios.

Como naceu: os clientes da feira artesá do verán propuxeron facelo

Algúns postos acoden por primeira vez. Haberá serigrafiados, cerámica, coiro, fotografía, bisutería e bastante textil, un pouco de todo. Paula Díaz explica que hai artesáns de todo tipo, porque está aberto a todos, "as condicións son que sexan produtos de elaboración propia, feitos por esa persoa, coa calidade axeitada, e que estean dados de alta, traballando niso. Funciona moito o boca a boca. Admiten aos que cumpren as normas que publicitan un mes antes de cada cita, pero a capacidade da sá está limitada polo espazo dispoñible".

Este ano acoden dezasete e os que poden achéganse un día para facer unha demostración. "Teñen que adaptarse ao espazo, que é reducido, e presentar unha selección dos seus produtos". O nome do mercadiño viveirés tamén chama a atención. A idea de chamarlle A Trastenda de Nicomedes foi unha invención de Paula, á que se lle ocurriu pola ubicación na Praza Maior onde se alza unha estatua de Pastor Díaz.

Particularidades: adáptanse ao espazo cunha selección dos seus produtos

"É un nome que gusta, agora xa nos preguntan se abrimos a trastenda", sinala. O mercadiño axuda a crear ambiente en Viveiro. "De paso que a xente vén ver o belén da praza de Santa María, facer compras nos comercios e dar un paseo tamén pasa polo mercado, todos somos un conxunto á hora de animar a cidade".

NOVIDADE. A novidade deste ano é o espazo solidario, que estrean enfocado á inclusión social e laboral das persoas con discapacidade intelectual coa partipación dos usuarios de Aspanane, colectivo do concello que exporá os produtos que fabrican durante todo o ano nos obradoiros ocupacionais que teñen en Celeiro.

Noela di que cando os invitaron amosáronse "encantados de participar, creo que pode ser a base de moitas colaboracións futuras, pois teñen produción anual e non teñen un punto de venda, agás cando instalan un posto no Mercado Renacentista ou na oficina de turismo". As responsables de Proa non teñen decidido se sempre van participar eles ou invitarán a outros colectivos. "A ver como funciona, cal é a acollida", explica.

Cando e onde? Desenvólvese cun horario amplo e ten licores e cervexas

A Trastenda de Nicomedes pode visitarse no salón multiusos do consistorio viveirés dende mañá, sábado 18, ata o 4 de xaneiro, en horario de mañá, dende 11 a 14 horas, e pola tarde, de 17 a 21 horas, agás nos días centrais das festas.



O 24 e o 31 está aberto de 11 a 14 pola mañá e de 17 a 20 da tarde, e o 25 e o 1 de xaneiro, só de 18 a 20 horas.



Participantes



Rappa taller, Conloquetengo, David Catá, Licores Os Maios, Paula Dimé, Kiyoko Sato, Augas Santas cervecería artesá, Salsagaucha, Sopa de Nuez, La Bellota Mágica, Miña Rula, Taxus, Taller Viola, DKastro/O Sapo Chosco, Artesanía Nía, Sol Rujas e Aspanane son os participantes.