Viveiro abre hasta el 31 de julio el plazo del premio de novela Vilar Ponte

El Concello de Viveiro publicó las bases del tercer premio de novela Vilar Ponte, un certamen que nació para recordar a los escritores Antón y Ramón Vilar Ponte además de servir de apoyo y difusión para la literatura en lengua gallega.

El Ayuntamiento vivariense tuvo que aplazar el año pasado este premio debido a la situación sanitaria.

El plazo para presentar trabajos concluirá el 31 de julio próximo. Tanto la extensión como la temática de las obras es libre y los autores deberán presentar cuatro copias en papel de cada texto original, sin firma pero con título y lema en un sobre cerrado.

La alcaldesa, María Loureiro, se muestra muy satisfecha "pola calidade e a cantidade dos exemplares recibidos no 2018 e no 2019, as dúas edicións foron un éxito e queremos consolidar o premio dentro do escenario da literatura galega".

El certamen otorga dos premios. El primero de 4.000 euros y el segundo, de 1.000. Los ganadores también recibirán las correspondientes placas y diplomas.