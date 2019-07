Viveireses e visitantes amósanse satisfeitos por ter máis aparcadoiro

A reapertura do molle vello de Viveiro era moi agardada tanto polos veciños como polos visitantes, que se amosan satisfeitos pola recuperación desta zona de aparcadoiro tan necesaria na cidade do Landro logo de dous meses pechada e tamén polo aumento das prazas dispoñibles, que son 100 máis ata un total de 335 trala derruba dos últimos catro galpóns que quedaban en pé e o acondicionamento da zona. Tamén valoran o novo aspecto deste espazo a carón da ría xa despexado das vellas naves.

Un dos usuarios que estreaba o aparcadoiro recén aberto este xoves pola mañá era Manuel Ramuíño, que aseguraba que "tiñan que ter comezado moito antes estas obras e así abrilo antes de xuño, pero así e todo está moito mellor agora, quedou mellor estruturado", engadía. Claudia Montoya era outra viveiresa que se achegaba ata o novo aparcadoiro para deixar o seu coche, contenta pola facilidade que tivo en atopar un sitio. "Espero que con esta ampliación se solucione el enorme problema que hubo siempre en Viveiro para aparcar", contaba.

Tiñan que ter feito esta obra hai moitos anos; dá unha amplitude moito maior

"Levo vivindo aquí toda a vida e nunca recordo ter visto esta parte de Viveiro cara á ría tan libre. Creo que é algo que tiñan que ter feito dende hai xa moitísimos anos. Dá unha amplitude moito maior", explicaba outra veciña, Sandra Martínez, que tamén contaba que sempre tivo dificultades para poder estacionar na cidade, pero engadía que "con esta ampliación creo que o problema vai estar solucionado".

O PROBLEMA DO APARCAMENTO. Por outra banda, Félix Fernández, tamén viveirés, non estaba tan convencido de que esta ampliación fose solucionar o problema que leva persistindo tantos anos. "Haberá que ver en agosto como se comporta, porque é cando pode haber máis problema xa que vén máis xente de vacacións", explicaba, ao tempo que sinalaba o moito que lle gustaba o resultado final da obra e lamentábase de que non rematasen aínda de eliminar os adoquíns restantes.

"Creo que foi unha obra que necesitaba Viveiro, agora por fin sacaron eses galpóns que non se utilizaban para nada e tamén temos vistas á ría", dicía unha viveiresa, Carmen Ruiz, sobre as últimas naves que quedaban e a nova imaxe do lugar.

Viveiro está bastante escaso de aparcamento

O problema para atopar aparcadoiro en Viveiro é ben coñecido por todos os habitantes da cidade e tamén por aqueles que a visitan con asiduidade. Ademais, esta dificultade víase agravada todos os anos durante a tempada estival coa chegada dos turistas que se achegan ata A Mariña lucense como é o caso de Ramón González, un madrileño que xa repetía visitando a localidade. Comentaba que "Viveiro está bastante escaso de aparcamiento y sobre todo cuando venimos los de fuera se nota mucho más". Tamén opinaba sobre o aspecto da zona que "está mucho más bonita ahora".

Segundo indicaron dende a Xunta, agora actuarán na parte do muelle vello que linda coa estación de autobuses para repintar as prazas alí existentes.