A viveiresa Bágoas da Terra celebra os seus 60 anos e os 40 da súa Mostra Folklórica

A asociación cultural Bágoas da Terra vive días moi emocionantes pero tamén de moito traballo cos preparativos do dobre aniversario que celebrará a vindeira semana, os 40 anos da Mostra Folklórica Internacional —que terá grupos de Kenia, Tailandia, Panamá, Rusia e Serbia— e os case 60 anos do propio colectivo, nacido como grupo de coros e danzas no 1959. "Son dúas datas memorables porque é unha asociación que fixo un gran esforzo e un traballo incansable ano tras ano", dixo a presidenta, María del Carmen López, Chipe, quen avanza que prepararon actos especiais, como un espectáculo con integrantes de toda a traxectoria de Bágoas e coa participación das principais agrupacións musicais de Viveiro.

Xa dende o vindeiro mércores, 1 de agosto, e ata o mércores 8 poderanse ver na biblioteca e na sala multiusos tres exposicións. Unha retrospectiva de 60 anos de Bágoas da Terra, outra de carteis da Mostra Folklórica e a terceira de indumentaria de Andalucía.

O forte da programación empeza o xoves 2 coa Mostra Folklórica Infantil, ás oito e media na Praza Maior, na que participarán os grupos Cacharelas e Galochas de Saíñas de Xove, Nova Semente de Penalba de Celeiro, Mistura de San Cibrao, Os do 21 do Vicedo e os grupos infantís de Bágoas, Pindusa e Ledaíña. Como convidados especiais estarán os grupos de coros e danzas Rosa del Azafrán de Consuegra, en Toledo, e Jovellanos, de Gijón.

O Grupo Folk de Bágoas da Terra ofrecerá un concerto o venres 3 de agosto ás dez e media da noite na Praza Maior e o sábado ás doce e media será o Desfile das Nacións desde o conservatorio polas rúas de Viveiro cos grupos participantes nesta edición, que son Ritmos y Raíces Panameñas de Panamá, Folk Dance Group Chanthaburi de Tailandia, African Tumbas de Kenia, Ogonki Group de Siberia e Ballet Folk Simyonov de Tesla de Belgrado, de Serbia, ademais de Bágoas da Terra.

O mesmo sábado ás dez da noite será o acto de 60 aniversario do colectivo, que ofrecerá un percorrido polo seu repertorio ao longo destes anos e que contará con compoñentes de distintas xeracións, en total "preto de cen persoas", comenta Chipe. "O que máis traballo custa é reunir xente da primeira tandada de Bágoas, que están maiores para danzar, pero algunha mostra desa xente haberá", engade. Neste espectáculo estarán acompañados pola banda O Landro, a coral Alborada, Escolma de Meus, Tempus Fugit, Sons de Celeiro, o coro de adultos do conservatorio e o Grupo Folk, o coro, as pandereteiras e os gaiteiros de Bágoas. "Todos eles van interpretar dúas pezas que seleccionaron e nós con moito traballo estamos adaptándoas ás nosas danzas, o que non é doado, pero sentímonos orgullosos de que nos acompañen", comenta Chipe, quen di que "entre uns e outros haberá alí unhas 500 persoas".

A Mostra rematará o domingo 5 coa gran Gala Internacional ás oito e media da tarde na Praza Maior, cos cinco grupos internacionais e Bágoas. A entrada é libre e de balde e o público poderá tomar asento a partir das sete e media. Haberá un espazo habilitado para persoas con discapacidade.