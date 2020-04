O viveirés Antón Ramallal decidiu quedar en Romanía pola boa situación do país

Antón Ramallal Castro, viveirés de 20 anos, é estudante de Ciencias da Actividade Física e do Deporte na Universidade da Coruña, pero decidiu cursar o terceiro ano en Romanía na cidade de Iaši, onde o pillou a crise sanitaria do coronavirus. Di sentirse a salvo na residencia que comparte con outros alumnos internacionais, polo que de momento non pensa en regresar malia ás distintas opcións que lle ofreceu para facelo a embaixada española nese país. "Nunca foi unha idea que nos atraese dado que en España a situación está moito peor que aquí", sinala.

"Na residencia polo menos estamos todos xuntos xa que a maioría dos españois que estamos aquí quedámonos, e mentres non teñamos ningún problema para rematar o curso aquí o mellor é quedarse", explica o rapaz, que recoñece ao mesmo tempo que o único que lle fai en pensar na posibilidade de regresar á casa é estar coa familia. "Sei que algo preocupados están, principalmente por se se dese o caso de que me contaxiase, pois non é o mesmo ir a un hospital en España que en Rumanía, pero procuro falar con eles unha ou dúas veces á semana e iso tranquilízanos", engade.

En Rumanía tamén se suspenderon as clases universitarias e os estudantes descoñecen se se reanudarán, pero en principio pensan que poden rematar o curso xa que lles encargaron "proxectos para entregar na fin do semestre mediante email e seguir clases online en inglés ou en rumano con subtítulos. No caso de ter algún exame, cambiáronnolo por facer algún traballo de investigación ou similar", conta o estudante viveirés, que apunta que «a pesar da mala situación que atravesamos e a dificultade que nos supón para os que estamos estudando no estranxeiro, os profesores estanse esmerando e preocupando polo noso estado durante a cuarentena e propoñéndonos todo tipo de facilidades para que non se nos complique o curso académico aínda máis».

Coa cancelación das clases tamén se desaloxaron tódalas residencias de estudantes e reubicaron na mesma aos alumnos internacionais, un confinamento diferente que lles permite "facer moitas cousas e con moita xente durante o día, como xogos de mesa, tomar o café ao sol nun parque interior da residencia, facer algunha sesión vermú pola tarde, ver algunha película ou serie, cociñar e probar receitas xuntos", cita, polo que este tempo é máis doado de pasar que se estivese só na casa. "Quitando todo o triste e a mala que é a situación na que nos atopamos hoxe en día, poderíase dicir que estou contento aquí", recoñece.

Xa antes de que saltara a crise sanitaria o viveirés atopábase cómodo en Iaši, situada na parte oriental do país, preto da fronteira con Moldavia. "É unha das cidades máis grandes de Romanía e ten moito ambiente universitario, ademais de numerosos sitios de interese para acudir durante o día", entre os que o seu favorito é o Palacio da Cultura. "É o edificio máis emblemático da cidade xa que, ademais de ter unha torre de reloxo impresionante e infinitas habitacións, posúe, na súa entrada, a estatua dun antigo rei do país chamado Alexandru Ioan Cuza e do que a miña universidade obtén o nome", apunta.

Antón Ramallal, que quixo ir de Erasmus a Rumanía para mellorar a súa competencia en inglés e nutrirse "dunha cultura totalmente distinta á que estaba acostumado", destaca tamén a "comodidade en todos os servizos da cidade, a amabilidade de todos os cidadáns independentemente de non dominar a lingua, a enorme variedade de actividades que se poden realizar e que ten un clima seco moi agradable, notablemente diferente ao que temos en Galicia".

O viveirés explica que en Rumanía a epidemia xurdiu "máis tarde que en España" e que a situación é mellor alí porque o goberno do país decretou "bastante cedo" o confinamento. "O positivo é que aquí anticipáronse bastante á propagación do virus xa que decretaron o estado de alarma cando apenas había 1.500 casos no país. Tamén inflúe que aquí a densidade da poboación é bastante inferior ca en España e o sistema sanitario é máis pobre e ten menos recursos polo que, non sei se máis por prevención ou por medo, as medidas tomáronse moi cedo", explica.

Na actualidade están pechados todos os establecementos comerciais excepto "pequenos locais, supermercados e farmacias"; as saídas á rúa son só para a compra de alimentación, medicamentos ou outros produtos de primeira necesidade, "é obrigatorio" levar posta a mascarilla sempre que se saia e para facer as compras tamén hai que entrar "de un en un e esperar fóra con metro e medio de distancia entre persoas. Para facer calquera compra pódese ir, como máximo, en grupos de tres persoas", indica. No caso da súa residencia, agora hai controis de entradas e saídas no edificio, o que tamén dá unha maior tranquilidade aos que decidiron quedar alí nestes tempos.