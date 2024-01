La viveirense Lucía Martínez triunfa en las olas de California

Hasta California, una de las grandes mecas del surf, llegó este año Lucía Martínez, una de las deportistas más prometedoras de la Escola de Viveiro, que demostró su excepcional calidad proclamándose campeona del Kick Off Classic, una de las competiciones entre institutos más prestigiosas del estado

A través de un intercambio académico, la joven mariñana está aprovechando la experiencia para perfeccionar su nivel de inglés, pero también para seguir practicando su deporte favorito, algo que influyó en la elección del destino. "Hace tiempo que quería hacer un año de intercambio en otro país, tanto para nutrirme culturalmente como para perfeccionar mi dominio del inglés. En Tercero de ESO me puse manos a la obra junto a mis padres para hacer esto posible y surgió la oportunidad de California, que era ideal para seguir practicando el deporte que me gusta", señaló la joven.

Lucía Martínez da prioridad a sus estudios, ya que su jornada habitual no dista mucho de la que podría tener en España. "Mi día a día es bastante tranquilo y normal. Voy a clase entre las 8.00 y las 15.30 horas y después llego a casa y hago mis deberes. Los martes tengo la oportunidad de surfear en Torrance Beach con el instituto (South High School), ya que el surf es una de mis asignaturas, como matemáticas o anatomía", asegura la joven de Viveiro, que se muestra feliz de la experiencia que está viviendo. "Este intercambio está siendo muy gratificante, adaptarme a los Estados Unidos no me costó mucho porque sabía que durante 10 meses tendría este tipo de vida y antes o después tendría que hacerlo", asegura.

La adaptación ha sido buena, pero echo de menos la comida, la familia y a mi perro, Pepo

En lo que no tiene ninguna duda Lucía es en las cosas que echa más de menos de España. "Sin duda, una de las cosas que más echo de menos es la comida (risas), por muy bien que me lo esté pasando lo que como no tiene comparación posible con la gastronomía española y gallega. Lógicamente también echo en falta a mi familia —lo que más— y a mi perro, Pepo", señaló.

Lo que no ha cambiado para Lucía es su amor por el surf, un deporte que en California es como una religión. "Además de practicarlo con el equipo de mi instituto los martes, también voy con mis amigos los fines de semana, casi siempre en playas cercanas, aunque alguna vez nos alejamos más buscando lugares emblemáticos como Huntington Beach o Trestles", explica la viveirense, que celebra la posibilidad de seguir aprendiendo cosas nuevas en esta experiencia. "El hecho de tener surf como clase en el instituto significa que tenemos un profesor que me ayuda no solo en ese momento, sino también cuando tenemos una competición, intentando guiarme antes de mi manga, también trato de fijarme en las cosas que debo mejorar cuando surfeo por mi cuenta".

El Kick Off Classic y las pruebas entre institutos

Lucía Martínez explica su participación en el Kick Off Classic y el funcionamiento de estas competiciones. "El Kick Off fue mi primer campeonato, ahora me quedan entre 4 y 5 pruebas más. Se trata de una competición entre los institutos de Los Angeles y sus alrededores que fue considerada como la más grande de California por la cantidad de centros y participantes que incluye", señala la joven, que también disfruta de enfrentamientos con otros institutos. "Es lo que se llama una competición normal, entre dos High School donde competimos los surfistas de ambos centros y el que más puntos sume consigue el triunfo. Es un tipo de duelos muy motivantes en el que todos damos lo mejor y yo no soy una excepción", explicó.

Por último, Lucía también quiso enviar un saludo a los integrantes de la Viveiro Surf Escola, a la que pertenece "y darles las gracias por estar apoyándome desde la distancia".