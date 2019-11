Los vivarienses dan su apoyo a la manifestación por el futuro de Alcoa

La ciudad de Viveiro se prepara para albergar la manifestación que convoca el comité de empresa de Alcoa mañana a las doce del mediodía. La mayoría de vecinos y negocios vivarienses se muestran preocupados por la situación y mostrarán su apoyo a los trabajadores.

David Villa, oriundo de Madrid pero afincado en Viveiro desde hace cinco, comenta que acudirá a la manifestación como muestra de apoyo a los trabajadores de Alcoa. Explica que tiene "muchos amigos" empleados en la empresa y que un hipotético cierre "sería un palo" para toda la comarca de A Mariña "al dejar un vacío muy difícil de llenar". Debido a ello, indica que son pocas las compañías de la magnitud de Alcoa que puedan contratar a un número tan grande de personas. Por otra parte, Villa señala que esa situación también le repercute de manera directa, puesto que trabaja en el sector de la hostelería y "a todos nos afecta de una manera u otra".

Otra vecina de Viveiro, Carmen González, aunque natural de Celeiro, mostrará su apoyo a la manifestación, asistiendo mañana al Casino, desde donde parte la marcha. Señala que a pesar de que no le afecta directamente, tanto por su condición de jubilada como por no tener familiares trabajando en la fábrica, se movilizará porque "indirectamente afecta a toda la comarca" y su preocupación trasciende al futuro de los jóvenes.

"Afecta a toda A Mariña", afirma Miguel Díaz, residente de Cervo, por lo que asegura que estará en la manifestación. A pesar de que nadie de su familia está relacionado directamente con la compañía, él es un conocedor de primera mano al haber trabajado en la misma. Por ello, dispone de muchos amigos empleados en Alcoa e indica que "desde dentro son máis optimistas que dende fóra". Asimismo, destaca la unión de todas las localidades mariñanas con la causa, a pesar de que "boto de menos que non se fixera isto hai 25 anos". Díaz comenta que propuestas como la medida para rebajar la tarifa eléctrica es una posible solución, pero también reseña que se deberían tratar otros asuntos, como "os altos costes de mantemento". También, pide que solucionen la situación de manera permanente, para que no se repitan estas circunstancias en unos años. En cuanto al futuro, Miguel Díaz dice que "oxalá nos unísemos para que a comarca non só fose un atractivo para parques navales", sino también para los industriales. Para ello, Díaz dice que hay que mejorar las comunicaciones entre localidades, poniendo el ejemplo de que, dependiendo del tráfico, desde Viveiro "chégase antes a Lugo que a Ribadeo".

"Se non hai traballo, a xente marcha", asegura Xabier Rivas, añadiendo que la situación afecta a todos los mariñanos. Dice que esta situación supondría menos servicios sociales y, por tanto, una peor calidad de vida. A pesar de no tener ningún familiar dentro de la empresa, cuenta con "moitos amigos" y, como muestra de apoyo, acudirá a la manifestación de mañana, como ya participó en la concentración de Xove.

El regente de una tienda en Viveiro, Hilario Rubal, asegura que la situación de la fábrica le afecta "económicamente como a todos os comercios" pues muchos de sus clientes tienen alguna relación con la empresa. Por ello, no duda en que irá a la manifestación.

Vita García, propietaria de un negocio vivariense se muestra preocupada con la situación al tener un hijo trabajando dentro de la empresa. Como muestra de apoyo a los trabajadores, además de acudir a la manifestación, dice estar dispuesta a llevar a cabo iniciativas desde su negocio, como llegar a cerrarlo un tiempo si fuese necesario. Al ser un tema "global que afecta a toda A Mariña", señala García, ya participó en la concentración que hubo en Cervo.

Mercedes Candia, dueña de un establecimiento de Viveiro, destaca que para los comercios el hipotético cierre de la multinacional significaría un revés. "Teño moitos clientes preocupados co asunto", asegura Candia y añade que también le afecta personalmente, puesto que dispone de varios primos trabajando para la empresa. Asegura que si se paraliza, se iría uno de los motores económicos con los que cuenta la comarca.

"Si se pierden más de dos mil puestos de trabajo", explica Ánxel Vázquez, se resentirá todo el tejido comercial de la comarca también. En su caso, le afecta directamente, porque tiene "amigos trabajando" e, indirectamente, "porque todos mis clientes tienen relación con la compañía de una u otra manera". En cuanto las circunstancias que atraviesa la empresa, "debería haberse previsto antes", dice Vázquez, que considera que medidas como una reducción en la tarifa eléctrica para Alcoa "son un parche". Por ello, insta a "buscar una solución permanente" para "atraer industria a la comarca". Además, se muestra pesimista sobre el futuro, asegurando que la compañía "cerrára cuando le apetezca a cuatro personas", sentencia Vázquez.