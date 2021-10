Los vivarienses del centro denuncian el botellón y que se allanaran casas viejas

La Asociación de Veciños do Casco Antigo de Viveiro denuncia las consecuencias de la "movida" durante este puente en la zona vieja, donde relatan que se suceden "botellóns, berros, mexos, pelexas e un longo etcétera" al que ahora añaden el allanamiento de casas abandonadas.

"Agora entra un elemento novo, as casas vellas", dicen desde la asociación, que en anteriores ocasiones alertó de la peligrosidad de estas construcciones. "Agora a diversión consiste en tirar as portas destes inmobles sen habitar e entrar, non se sabe ben a que. O que nos falta é que haxa algún derrubamento ou se produza algún lume", apuntan, al tiempo que advierten de que cada vez habrá más casas deshabitadas en la zona "porque vivir en determinadas rúas estase a converter nun calvario para a veciñanza".

Los vecinos se muestran "moi descontentos" tras este puente, pues dicen que siguen "sen durmir e sen estar tranquilos nos nosos fogares". Ironizan con que las calles más conflictivas "luciron en todo o seu esplendor", con numerosos vasos o latas en el suelo.

Desde el colectivo reseñan que el 20 de septiembre tuvieron una reunión con la alcaldía y con los cuerpos de seguridad para estudiar "vías de solución a tan grave problema", donde les indicaron que tenían que llamar al 091 ante cualquier altercado y así dicen que lo hicieron, pero "o problema aínda segue esperando solución". Recuerdan que antes hubo otras reuniones, "sempre con propostas pola nosa parte e con actitude colaborativa", sin embargo ahora al ver que los problemas "non é que persistan, senón que se agravan", dan a conocer la situación al resto de los vecinos.

"Quíxose quitar o botellón dos parques e das praias e conseguiuse, por que o temos que ter no casco? Por que custa tanto velar pola seguridade da veciñanza?", se preguntan en esta asociación, que espera que las autoridades y las fuerzas del orden "se comprometan a resolver o problema coa maior celeridade sen chegar a lamentar calquera suceso que non teña volta atrás".