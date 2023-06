Los vivarienses Back In Town, a un Resu que dio a conocer los horarios

La organización del Resurrection Fest dio a conocer el martes los horarios de los conciertos y las últimas incorporaciones que cierran el cartel de la edición que se celebra la semana que viene. Se trata de los franceses Resolve, que actuarán por primera vez en el festival, los vivarienses Back In Town y Display Of Power, "el mejor tributo a Pantera del mundo", según destacan los organizadores.

El concierto estelar de la primera jornada, el de Ghost, será a la una menos diez de la madrugada. El escenario principal lo abrirá en esta jornada Ktulu a las cuatro menos cinco de la tarde y después se pasarán Dead By April, The Ghost Inside, Motionless In White y Behemoth. El concierto de Pantera el jueves será también pasada la medianoche, a las doce y media. El Main Stage lo abren este día Morphium a las cuatro y siguen Landmvrks, Elegant Weapons, Alter Bridge y Powerwolf.

Megara, que llevó el rock este año al Benidorm Fest, abrirá el escenario principal el viernes a las tres y veinte, por donde después se subirán Vukovi, Blind Channel, Fever 333, Papa Roach y el gran atractivo, Slipknot, a las doce menos veinte.

La última jornada el cabeza de cartel, Parkway Drive, actúa a la una menos veinte. Ese día también se suben al principal Brothers Till We Die, Polar, Rise Of The Northstar, Soulfly y Arthictects.

Ambiente

La Rúa Lavandeiras de Celeiro pasará a ser de doble sentido desde las ocho de la mañana del próximo lunes hasta las ocho de la mañana del martes 4 de julio con motivo del montaje, celebración y desmontaje del Resurrection Fest. Esta medida afecta al tramo entre la conservera y la cofradía, según informó el Concello en un comunicado.

La Policía Local agradece a los conductores que no estacionen en esa zona.

Desde principios de la próxima semana la ciudad del Landro ya se empezará a convertir en un hervidero de gente con la llegada de los primeros 'resus'. Cada vez son más las personas que asisten a todos los días del festival, por lo que el ambiente en la ciudad acaba siendo durante toda la semana. Y no solo en Viveiro sino que en otras localidades próximas también se pueden ver durante los días que dura el festival a muchos de los asistentes, que buscan alojamiento en puntos cercanos.

Y es que en Viveiro hace tiempo que los hoteles ya están completos para estas fechas o quedan muy pocas plazas libres. Los asistentes al festival tienen la opción de las zonas de acampada gratuitas -en el parque de Covas, el área de San Roque y la playa de Esteiro en Xove- y dos alternativas de pago, el Resucamp en la playa de Area, con autobuses al festival, o el Glamping, que este año está justo al lado del recinto.