Una vivariense con síndrome de Sudeck reclama rehabilitación

La vivariense Lea Luaces, que sufre síndrome de Sudeck, Dolor Regional Complejo (SRDC) tipo 2 en grado 3 e irreversible, lleva meses reclamando que le den sesiones de rehabilitación, algo "fundamental" para su dolencia.

La historia de Lea empezó el 7 de septiembre de 2021 cuando sufrió una caída en las escaleras de la casa de sus padres en Viveiro. "A dor era moi esaxerada, así que fun ao hospital a Burela", asegura. Sentía un dolor más intenso en la pierna izquierda que en el brazo, por lo que la atención se centró en la pierna. Según explica, en Urgencias le hicieron radiografías y estuvo toda la noche en observación y con medicación. "Pola mañá dixéronme que tiña a cabeza do peroné rota e puxéronme unha venda elástica, seguindo as ordes do traumatólogo, que en ningún momento me viu, e déronme cita para 10 días despois en Traumatoloxía", explica la joven. "Eu díxenlles que tiña a perna colgando e con parálise, pero mandáronme igual para a casa", dice.

Como el dolor no cesaba, regresó al hospital y también le hicieron una radiografía del brazo, "pero dixéronme que non tiña nada porque non se observaban fracturas desprazadas e mandáronme para a casa". Desde el domicilio, Lea llamó a su médica de cabecera en Lugo y fue quien le explicó que tenía el radio roto y el cúbito fisurado, por lo que le envió una ambulancia que la trasladó al hospital, donde le repitieron la radiografía pero la enviaron de nuevo a casa. "Fun a Lugo en coche para que a médica de cabeceira me inmobilizase o brazo porque estaba roto", lamenta Lea.

Pero el dolor en la pierna continuaba. Cuando acudió a la consulta de Traumatología, el 17 de septiembre, "o traumatólogo díxome que podía ser que tivera unha lesión nerviosa e mandoume unha ortesis para inmobilizar o xeonllo, que me puxeron na ortopedia", asegura la joven. A pesar de todo, el dolor no remitía. Cuando volvió a consulta en Traumatología en octubre, el especialista le pautó hacer una electromiografía y una resonancia, "que a día de hoxe aínda non me fixeron, a pesar de reclamalas", y rehabilitación.

En vista de que no la llamaban ni para las pruebas ni para la rehabilitación, Lea decidió acudir a médicos privados para hacerse las pruebas y la rehabilitación. Pero el dolor seguía siendo muy intenso y, por ello, su médica de cabecera la derivó de manera urgente a la unidad de dolor del Hula en febrero. "Alí foi onde me dixeron que tiña a síndrome de Sudeck e que é irreversible", indica Lea, quien asegura que se trata de una lesión nerviosa "neurodexenerativa que se agravou ao non recibir a atención axeitada dende o primeiro momento". "Agora estou no escalón 4 da unidade de dor e pasada de mórficos", indica y añade que hace dos meses que le implantaron un neuroestimulador medular en la vértebra L5 para aliviarle el dolor, "aínda que por agora o 20% de mellora na calidade de vida non a noto".

En lo que se refiere a la rehabilitación, que ella ahora reclama, explica que la llamaron en enero del hospital y le fue pautada en el centro de salud de Viveiro, pero volvió varias veces a la lista de espera por protocolos internos hasta que finalmente le dieron trece sesiones en el hospital. "En setembro volvín á médica rehabilitadora para que me desen máis rehabilitación e me prescribisen unha cadeira de rodas, a cadeira téñoa pero aínda sigo sen rehabilitación e xa puxen varias reclamacións", indica la joven, que además sufrió dos ictus isquémicos en este tiempo, el último hace mes y medio.

En este sentido, explica que también pidió rehabilitación en el Hula, pero "dinme que non porque non me poden poñer ambulancia dende Viveiro e eu enténdoo". Lea argumenta que también pidió una consulta en Traumatología para que le agilizasen dicha rehabilitación y fue hace un mes. Después de esa consulta volvió a hacer una reclamación a la dirección del hospital y la llamaron pero no le dio tiempo a coger el teléfono. Cuando ella consiguió contactar ya le habían dado la cita a otra persona. "Son unha persoa dependente e teño outros teléfonos de contacto, pero non os chamaron e a min só unha vez, polo que volvín poñer unha reclamación", dijo.

"Foi todo unha deixadez", lamenta Lea, "ao principio non quería culpables, só saber o que me pasaba e o motivo de tanta dor e agora xa o sei; vai máis dun ano dende a caída e sigo sen ter axuda e xa non sei que facer". Lea es profesora de Matemáticas en secundaria y no puede trabajar y está a la espera de la tramitación para la dependencia y la discapacidad que tiene solicitadas.