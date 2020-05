Una vecina de Viveiro recoge firmas para crear un parque para perros en el municipio

Una joven de Viveiro impulsa una recogida de firmas en la plataforma change.org para instar al Concello a que habilite un espacio verde en el que los perros puedan correr y jugar libremente, un lugar de uso propio en el que no molesten a los vecinos.

"Nuestros perros necesitan espacios amplios para correr y jugar con otros perros", dice la iniciativa de Celtia Portas, quien argumenta que en la actualidad "tienen que conformarse paseando atados de una correa y dando pequeños paseos, sin poder correr por nuestros parques". Asegura que ningún propietario pretende que su perro haga daño a otra persona o se apropie de las calles de forma descontrolada, por lo que reclama "un espacio vallado amplio en el que podamos jugar con nuestros perros y estar tranquilos de que no van a salir corriendo a las carreteras y ser atropellados, o colisionar con alguna persona y ocasionarle algún daño".

Celtia Portas explica que en su caso tiene un labrador de nombre Draco, "una raza bastante grande que necesita hacer ejercicio y que le gusta mucho socializar con otros perros", pero dice que ni en Viveiro ni en otro lugar de la comarca hay una zona específica para que pueda correr libremente o jugar sin estar atado.

"Después de ver que había gente que se quejaba de que los perros iban sueltos por muchas zonas de Viveiro me pareció una buena idea hacer una recogida de firmas para buscar una solución que nos pueda gustar a todos. No me gusta que mi perro moleste, pero tampoco llevarlo siempre atado aunque sé que no va a atacar nunca, no hace nada", comenta.

La impulsora explica que no se necesita prescindir de ningún parque de los actuales para dedicarlo a los perros, sino acotar alguna otra zona verde simplemente colocando unas vallas, además de papeleras para depositar los excrementos y bebederos para las mascotas.

"Me daría igual el sitio, pero que estuviera cercano al centro y donde no moleste a nadie. Por ejemplo si lo hacen en San Roque allí no puede subir todo el mundo", dice la joven, que cita como posibles opciones "zonas verdes al lado de la piscina de Celeiro, el Casino, a lo largo del paseo del Landro o la ruta dos Muíños de Balea".