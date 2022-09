Un vivariense consigue una cita para Cardiología tras plantarse en el hospital para exigir una fecha

El vivariense Samuel Fernández Bouza, diagnosticado de fibrilación auricular, se plantó la mañana de este miércoles en el Hospital Público da Mariña dispuesto a que le dieran una cita para realizar un ecocardiograma por el que lleva esperando desde hace quince meses.

El hombre acudió a Urgencias en mayo del año pasado y le prescribieron hacer una cardioversión, para lo cual le dieron el tratamiento necesario antes de realizar esta prueba. “Ao mes fun ao cardiólogo e díxome que non era precisa esa proba e indicoume facer o ecocardiograma aos seis meses, que xa se cumpriron en decembro e seguen sen chamarme”, explicó el afectado, que ya presentó una reclamación el pasado mes de febrero sin obtener resultado.

Durante este tiempo Samuel sigue el tratamiento que le prescribió el cardiólogo por teléfono después de una primera cita en la que no le cambió las pastillas iniciales que le habían prescrito para realizar la cardioversión, que al final no le hicieron.

Harto de esta situación, el vivariense optó por plantificarse en el hospital y esperar hasta obtener una respuesta que no fuera la de seguir esperando. Así, al no recibir ninguna solución satisfactoria en el servicio de Atención al Paciente y no querer abandonar el centro, un guardia de seguridad lo acompañó al área de dirección, donde le explicaron que le tomaban nota de la reivindicación y que lo llamarían, "pero eu non quixen, porque ía pasar o mesmo de sempre, que non me ían chamar".

Al final, desde la dirección una subdirectora del centro le comunicó que este jueves lo recibirán a las nueve y media de la mañana para abordar su caso: "Eu quero a cita que me corresponde, senón fago coma hoxe e non me movo dalí ata que ma dean. Se despois é para moi tarde ou como sexa xa verei o que fago, pero o que quero é unha cita".

Finalmente, a última hora de la mañana de este miércoles, Samuel Fernández Bouza recibió la llamada del Sergas con una cita para el próximo día 15 en el servicio de Cardiología.