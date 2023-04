La vivariense Emily Sofía Castañeda, vocal en el consejo autonómico de Unicef

El grupo de participación adolescente de Viveiro es noticia por doble motivo. Por un lado, organiza este viernes una caminata solidaria a favor de la asociación Saúde Mental A Mariña con el objetivo poner en valor la importancia de la salud mental, a la que se sumarán alumnos de centros educativos del municipio, y por otro una de sus integrantes, Emily Sofía Castañeda, fue elegida vocal del Consello Autonómico da Infancia e Adolescencia de Unicef.

Emily Sovía Castañeda. UNICEF

La caminata saldrá a las once y media de la Praza Maior, donde también terminará tras pasar por el paseo de la variante, el paseo fluvial del río Landro y el monasterio de Valdeflores. A lo largo del recorrido habrá instalados códigos QR elaborados por los propios integrantes del grupo de participación juvenil y que darán acceso a información sobre la importancia de la atención y los ciudados de la salud mental.

Puede participar en la caminata cualquier persona que lo desee y las donaciones, a partir de tres euros, se destinarán a Saúde Mental A Mariña, cuyo centro en Viveiro acaba de cumplir un año. Ya está confirmada la participación de alumnado de colegios como el de Celeiro y Landro.

El grupo organiza la andaina en colaboración con el Concello de Viveiro y la asociación cultural Branque enmarcada en el día internacional del deporte por el desarrollo y la paz que se conmemoró este mes. "Todos os involucrados nesta andaina consideramos que é unha iniciativa marabillosa por parte do grupo de participación xuvenil. Estamos convencidos de que suporá un punto de partida no proceso de eliminación de prexuízos e estigmas en relación aos problemas da saúde mental, especialmente nas máis pequenas e pequenos», afirma la concejala de Benestar Social, Victoria Baamonde.

Por otro lado, Emily Sofía Castañeda fue elegida vocal del Consello Autonómico de Infancia e Adolescencia de Unicef que se constituyó el viernes en Santiago, impulsado por la ONG y la Consellería de Política Social e Xuventude. Está conformado por una treintena de niños y adolescentes entre 8 y 17 años y facilita que puedan trasladar sus demandas a la administración.

"Estamos enormemente orgullosos non só da elección de Emily Sofía, senón do traballo e do esforzo de todo o grupo ao longo do ano", dice la edila de Servizos Sociais, que extiende la felicitación a todo el colectivo. "Para o Concello de Viveiro é un honor que unha das nosas veciñas forme parte deste importante foro", añade la alcaldesa, María Loureiro, quien recuerda que este nombramiento es fruto de la implicación para dar protagonismo a las opiniones de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito autonómico.

La propia joven agradeció a Unicef la oportunidad que se le brinda a partir de ahora como integrante del Consello Autonómico de Infancia e Adolescencia, además de expresar lo positivo que fue asistir al acto de constitución. "Foi unha gran experiencia, na que puiden coñecer xente que tamén está interesada en dar voz ás máis novas e novos. Ademais o evento foi realmente bonito", comenta Emily Sofía Castañeda.