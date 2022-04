Un vivariense denuncia que otro conductor lo agredió en una pista de Magazos

Gerardo González, un vivariense de 74 años que se dirigía en su coche a A Carreira el sábado por la mañana, denuncia que sufrió "unha agresión" por parte del conductor de un camión de madera cuando ambos vehículos coincidieron en la carretera LU-P-6611 a la altura de A Cabaniña en la parroquia de Magazos. El septuagenario, que tenía problemas coronarios, acabó ingresado en la Uci del Hula -primero fue al centro de salud de Viveiro y después derivado al Hospital da Mariña- con una angina de pecho que creen que puede estar relacionada con el estrés del episodio, que también le dejó "tres hematomas" como consecuencia de la caída al suelo.

El hombre explica que en la pista estaban "o camión e un autocargador cargando, os dous vehículos en par", y que él detuvo su coche. Según su relato el camión "deu para atrás e penso que quería que me apartase para unha pista que había alí, pero eu en aquel momento non me din conta nin de apartarme. O meu erro foi saír do coche, porque a pouco máis me deixa alí o tipo", dice sobre la presunta agresión, que según su testimonio se produjo después de que el conductor del camión le dijese que iba a llamar a la Guardia Civil y él replicase que iba a llamar a la Policía Nacional, "pero ata estaba sen as gafas de cerca e cos nervios xa non daba chamado. Funme para a parte de atrás do meu coche e coa mesma veu todo largado e pegoume un empurrón que me tirou á estrada. Eu non discutín con el para nada", asevera.

Gerardo González dice que tras la caída -sobre el lado derecho, con golpes en el brazo, el costado y la pierna- se quedó tumbado en el suelo y "apareceu un da Camovi cunha furgoneta que me axudou a incorporarme". Mientras esperaba a que llegase la Policía, ironiza con que "o camión pasou polo lado de onde estaba eu, sen mover o coche, así que mira se había sitio, e púxose a cargar tranquilamente". Sin embargo asegura que el chófer volvió a increparlo más tarde y "tiveron que agarralo entre o da Camovi e outro doutro coche que chegara alí".

Después de que llegase la Policía el hombre acudió al ambulatorio de Viveiro por sus propios medios. "Cando saín de alí aínda estaba medianamente, pero antes de chegar á xeral subíame unha dor polo lado dereito e parábaseme no peito, e ía a máis; pensei que non chegaba ao centro de saúde", relata. De ahí lo trasladaron al Hospital da Mariña, donde le hicieron pruebas que "daban dúbidas nas arterias coronarias" -también detectaron que era positivo por coronavirus, aunque asintomático- y lo derivaron al Hula, en cuya Uci ingresó el sábado por la noche y permaneció aislado hasta este lunes, día en que le realizaron un cateterismo y lo subieron a planta. "Cando me mandaron para Lugo pensei moi mal, que era para que fora morrer alí", reconoce.

PRESENTARÁ DENUNCIA. Gerardo González avanza que en cuanto le den en el alta en el hospital acudirá a la comisaría a presentar la denuncia, pues en su opinión "non poden pasar estas cousas nestes tempos".

"BOA PERSOA". Por otro lado, fuentes cercanas al chófer destacan que se trata de "unha boa persoa" y confían en que ambas partes puedan arreglar las cosas. Comentan que el conductor "só lle tocou" al septuagenario y que este no quería mover el coche.