Una vivariense denuncia que Iberia abandonó a sus hijos menores en un aeropuerto de Londres

Una vivariense, Cristina Prieto González, está indignada con Iberia, a la que acusa de haber dejado solos en el aeropuerto de Heathrow (Londres) a sus dos hijos, de 11 y 9 años, lo que considera una "irresponsabilidad muy grande". La afectada, que aún tiene el susto en el cuerpo, asegura que lo peor fue "no poder hablar con alguien a quien pedir explicaciones por lo ocurrido, pues los dejaron tirados en el aeropuerto".

La vivariense había utilizado antes el servicio de acompañamiento de menores, pero con Vueling, que ahora no presta ese servicio y no tuvo ningún problema. La mujer recurrió al mismo para que los niños pudiesen visitar a su abuela en Viveiro. Esta vez lo contrató con la línea de bajo coste española y su hermana Toñi acompañó a los jóvenes hasta el aeropuerto de Asturias, entregándoselos en la puerta de embarque al personal de Iberia tras firmar el documento correspondiente.

Cristina Prieto aclara que utilizó este servicio "por necesidad, no porque me apetezca", ya que es viuda y vive y trabaja en Londres. "Es la única manera que tengo de asegurarme de que mis hijos llegarán a su destino". Los menores partieron este miércoles pasado, día 1, a las 18.45 horas desde el aeropuerto de Asturias.

La madre explicó que "mi sorpresa fue cuando aterrizó el avión a las siete y diez de la tarde (hora local) y los niños no salían. No me preocupé porque Heathrow tiene mucho tráfico, lleva un tiempo porque hay mucha distancia hasta la salida y ellos son los últimos en desembarcar del pasaje, porque tienen que acompañarlos". Pero, de repente, Cristina recibió una llamada de la Policía.

La agente le preguntó su nombre completo y explicó que la llamaba porque "tengo aquí a sus hijos, entiendo que los dejó bajo responsabilidad de la línea aérea", añadió. Expuso que un compañero suyo los había hallado. Además, le preguntó dónde estaba y le indicó que él se los acercaba.

El agente, que abandonó su puesto para hacerse cargo de los niños y entregárselos a su madre, le dijo que creía "inaceptable" lo ocurrido y le sugirió que presentase una reclamación y que pidiese responsabilidades.

PELIGRO. La vivariense fue consciente del peligro que pudieron correr sus hijos. "Cualquier adulto pudo cogerlos, llevaban consigo el pasaporte y la documentación en una bolsa". Recorrió la terminal 3 en busca de una explicación, pero no la obtuvo. Se dirigió a British Airways, firma de la que depende, y la remitieron a la española.

Demanda

Cuando llamó a Iberia, "decían que solo vendían billetes o hacían cambios y devoluciones". Solicitó que la pasasen con un supervisor, pero le dijeron que estaba muy ocupado y le sugirieron poner una queja en la web. La respuesta automática fue: "Nos pondremos en contacto con usted en 21 días laborables". "Pagas un servicio que no recibes —cuesta 65 euros— y parece que no va con ellos", se queja. "Es increíble que traten a niños peor que a una maleta".

Los niños le explicaron que al aterrizar les indicaron que una persona de tierra los recogería. Al parecer, firmó los documentos, les dijo que siguiesen las líneas amarillas y que si se perdían buscasen a alguien con uniforme morado, como ella, para pedir ayuda. Así, llegaron a la cola de Inmigración, donde los halló un agente, pero pudieron caer en manos "de cualquier desalmado", dice la madre.

Fallo

Cristina Prieto exige una explicación, quiere saber qué protocolo sigue la compañía y reclama acciones disciplinarias contra la persona que dejó solos a los niños. "No sé dónde se perdió la cadena de custodia, no quiero que esto le pase a otra persona, porque aún tengo el susto en el cuerpo. La suerte es que "son bilingües, están acostumbrados a viajar y a orientarse en el aeropuerto".

La denuncia de lo sucedido en las redes sociales motivó una llamada este jueves por la mañana, más de doce horas después, de una responsable de relaciones con los clientes, que le pidió disculpas y le solicitó las horas y números de teléfono a los que llamó para saber quiénes no le habían atendido.