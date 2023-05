Un vivariense en la aviación

"La industria de la aviación es mucho más grande de lo que se piensa", afirma el vivariense Iber Xosé Sánchez Rey, piloto que trabaja en la escuela FlyBy Aviation Academy en el aeropuerto de Burgos, "una de las más importantes de Europa", tras estudiar y conseguir sus licencias en la escuela de pilotos de A Coruña.

Durante esa etapa formativa no dejó de insistir a sus instructores hasta conseguir hacer un vuelo a su ciudad, algo que le hacía una gran ilusión: "Cuando vi Viveiro desde arriba fue como cumplir un sueño", asegura, por varios motivos: "la experiencia en sí de poder ver algo tan bonito en pleno verano, luego la oportunidad que poca gente tiene de ver su ciudad desde ahí, algo maravilloso, y el orgullo que sientes al verte capaz de volar un avión, cuando un par de años aún estabas en el instituto".

Su pasión por la aviación viene desde niño y se apoya en varias circunstancias. La primera, el hecho de que entonces la familia vivía en Londres y venía a Galicia tres veces al año. "Hacía seis vuelos mínimo al año. Montar un avión significaba la alegría de volver a ver a los seres queridos cuando vives lejos de ellos, y eso alimentó mi pasión por volar", cuenta. El segundo factor es que su madre, la actual concejala de Turismo en Viveiro, Marisol Rey, era azafata de vuelo y el tercero, que su padre tuvo conocimiento de la escuela de pilotos de A Coruña y lo animó a formarse en ella.

Iber con su madre, la edila Marisol Rey.

Los tres años en A Coruña tuvieron formación teórica y de vuelo, del que comenta que hay dos tipos: visual o por instrumentos. En la primera modalidad "el piloto utiliza las guías que ve fuera de la cabina, puntos en el suelo... siempre guiándose con un mapa y sus cálculos a mano. Una ruta que hacíamos era salir del espacio aéreo de A Coruña por el puerto exterior, el siguiente punto en Corme, después Carballo y vuelta. Tienes que saber llegar e identificar los lugares", explica. En el otro tipo de vuelo solo se usan los instrumentos que hay en la cabina, sin referencias exteriores, de modo que "si te metes en niebla te tiene que dar igual, tienes que volar y saber dónde estás en todo momento, guiarte y completar la ruta dentro del avión", comenta.

A Viveiro vino en un vuelo visual. "Volar es muy bonito, la verdad. Durante mi formación me tocó hacer dos veranos enteros de vuelos y es precioso volar en Galicia por la costa. Volar en visual es una gozada y tuve la suerte de venir a Viveiro", comenta sobre un viaje que sin embargo tuvo que hacer por el interior, sobre As Pontes y Vilalba, para evitar el espacio aéreo de la Armada en Ferrol.

La formación de A Coruña terminó con un trabajo de fin de grado en Madrid, un curso MCC en simuladores de aviones de aerolínea "tipo Airbus 320", y a los pocos meses encontró trabajo en la escuela FlyBy. "Empecé como profesor teórico de las 14 asignaturas de la carrera y después pasé al departamento de operaciones, donde se gestiona todo el funcionamiento de la empresa. Me pareció muy interesante aprender esa parte de la industria", dice.

La intención del vivariense es formarse profesionalmente en todos los ámbitos posibles, de hecho ahora va a por la licencia de examinador de inglés aeronáutico, y tras acabar esta formación adicional tiene la intención de "volar un poco más". "La idea es pasarme a otra empresa que sea de vuelo diario, pero no necesariamente una aerolínea, pueden ser por ejemplo empresas que hacen trabajos aéreos, de fotografía, estudios biológicos, calibración de instrumentos en aeropuertos, etc.". Aunque dispone de las licencias necesarias, llegar a trabajar en una aerolínea no es un afán inmediato: "Es algo que me gustaría pero no me importa hacer antes aviación más ligera, de momento no soy muy mayor", confiesa el joven, de 30 años.

En la candidatura socialista

Sánchez Rey cierra la candidatura del PSOE de Viveiro para las municipales, en la que ya estuvo en los anteriores comicios.

"Cuando empezó mi madre me habló de la posibilidad de crear unas Juventudes Socialistas en Viveiro. El PSOE desde los tiempos de Melchor Roel siempre fue un partido que miró mucho por la juventud y creo que casi toda mi generación de vivarienses estaría de acuerdo con esto", comenta el piloto, volcado ahora con María Loureiro, "que sigue el legado de Melchor y está haciendo un trabajo maravilloso", considera.