El vivariense Antonio Cazás escribe vivencias en 'A la sombra de una higuera'

El vivariense Antonio Cazás Fernández acaba de publicar A la sombra de una higuera, un libro de narrativa intimista en el que recoge vivencias de su infancia y también de otras personas que le dieron permiso para publicarlas. "Más que nada me baso en mi infancia, es un libro de pequeñas narraciones, una historia de historias, de aquellas cosas que nos van sucediendo en las vidas y quedan en nuestros recuerdos. Sueños, poesías, pequeños relatos... todo ello escrito con mucho cariño y con ganas de que el lector se sienta identificado", describe el autor.

La higuera que da título al libro está en la casa familiar en San Pedro. "En esa higuera se cobijó mi padre de pequeño cuando iba a alindar las vacas, mis tíos, mis primos, mi abuelo...", comenta sobre esos recuerdos que en Viveiro fueron muy felices. El escritor nació en Venezuela pero su familia tanto por parte de padre como de madre es de Viveiro, adonde regresaron cuando era pequeño. "Cuando vine para aquí para mí esto era el paraíso terrenal, el poder estar por la calle o salir de noche", dice, ya que por aquellos años "en Venezuela había una dictadura muy mala, había tiros a cada poco, muertos, los niños no podían salir a la calle sin un adulto y solo hasta las cinco o seis de la tarde", apunta.

El recuerdo de esa higuera también le dio una satisfacción recientemente. "La escritora que me hizo el prólogo, Greta Solís, le dio a leer un trozo del libro a su madre que tiene alzhéimer y, después de tres años sin reconocer a su hija, le dijo ‘ai filliña, eu non tiña esa figueira, pero si tiña un castiñeiro’. Se acordó de cuando se metía debajo del castaño, por un minuto volvió a recordar quién era y Greta me dijo que solo por esa alegría que le había dado, me hacía el prólogo", relata.

El libro está a la venta en librerías de España y Latinoamérica, en grandes superficies y online en plataformas como Amazon o La Casa del Libro.

Antonio Cazás comenta que comenzó como "escritor fantasma", realizando textos "para otra gente" hasta que un día animado por sus amigos se decidió a firmar su propio material. Ya publicó hace dos años una novela, El verdugo de las almas perdidas y tiene entre manos unos cuantos libros más, de novela y poesía. "Hay dos tipos de escritores, el aporreador de letras como me dijo un día Pérez Reverte, y el que sueña la novela, la piensa y luego la escribe. Yo soy las dos cosas para que después la novela sea interesante al lector", comenta.

La escritura ocupa ahora buena parte del tiempo de Antonio Cazás, o Tony como le conocen popularmente, que durante muchos años fue músico y también pinta. "Ahora pinto cuando me apetece, más en verano, o si me piden algo por encargo», comenta, y la música la dejó para «eventos especiales", como la gala benéfica a favor de Cáritas que hubo hace poco en Ferreira.