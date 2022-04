La vivariense Ángeles Salgueiro peina a Miss Star Spain en un evento solidario

La peluquera de Viveiro Ángeles Salgueiro participó este domingo en un evento solidario vinculado a la celebración de bodas que se desarrolló en la Cidade da Cultura de Santiago y en el que tuvo ocasión de trabajar y peinar a la nueva Miss Star Spain, Anna Santiso. Ella misma lo calificó como "una pasada" y "una maravilla" porque dice que por un lado pudo trabajar con "una chica encantadora" y por otro lo hizo en un evento en el que todo lo recaudado se destinó a Asotrame, la Asociación Gallega de Transplantados de Médula Espinal. Ángeles Salgueiro es una persona muy involucrada en las causas sociales y participa habitualmente en ellas trabajando en acciones de donación de pelo natural para pelucas y otras actividades con idénticos fines de ayuda a los demás.

En este caso se trataba de un Wedding Pack, un salón en el que participaban todo tipo de profesionales vinculados a la organización de bodas. Todos

ellos, desde los que elaboran trajes de novia o de novio a los que trabajan en restauración, confección de adornos o regalos, donaban el ciento por ciento de lo que aportaban a la mencionada asociación gallega.

Ángeles Salgueiro reconoció haber salido del evento "especialmente satisfecha" porque apunta que su intervención en vivo "tuvo muchísima repercusión y se juntó un montón de gente para ver lo que hacía".

Y es que al margen de peinar a Anna Santiso, pudo poner en práctica una de las innovaciones en las que trabaja y que le permite enmarcar en el peinado de las novias una fotografía. Ella lo explica recordando que «para ello me inspiré en lo que hace David Catá y me pregunté si no podía yo unir a su cabello una fotografía de algo tierno, que una novia querría tener siempre consigo, como un lugar o una persona. La consigo encuadrar en el pelo y la gente se queda muy impresionada".