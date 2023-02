El concejal de Economía y Deportes de Ourol, Víctor García Rodríguez, Viti, participó en El cazador de TVE. Su paso por el programa, en el que logró 17.333 euros, se emitió este lunes. El también profesor y presidente de la SD Ourol, fue hasta Navidad profesor de Economía y Matemáticas en el colegio Sagrado Corazón de Ribadeo.

"Estaba achegándose o final da substitución e decidín presentarme, fixen o cásting e á semana chamáronme, gravei no Nadal, pero pola confidencialidade non podía dicir nada", explica Viti, quien asegura que la experiencia fue "moi boa, ao final gañei e non tiven moitos nervios, nin nada".

El ourolés es un seguidor de los concursos desde los años 1990, en que veía todos los que podía: "Encantábanme, sempre me chamou a atención a xente que levaba o xogo do programa, que marabilla, vou ir, vou levar un xogo do programa, e saiu perfecto", subraya.

Dos días antes vio algunos programadas atrasados, que ponía como si fuese un podcast para prepararse. "Son cuestións de cultura xeral". Hace un tiempo también pasó por Como un allo y en breve le veremos en Atrápame se podes, ambos de la TV de Galicia. Aunque la SD Ourol no compite este año, su presidente si lo está haciendo.

Víctor García está ahora desempleado y anotado en las listas de sustitución. Antes trabajó en entidades bancarias en la zona y en Madrid, donde llegó a ser interventor hasta que en 2016 se acogió a un Ere y regresó a su tierra con sus padres. Cuando le visitó un amigo de la capital le compuso una canción titulada Mr. Viti, que interpretó el grupo Nuevos tiempos romanos.