"No Vista Alegre temos que ser nós mesmos"

El factor cancha está para algo y es el momento de demostrarlo. El Pescados Rubén Burela FS concluyó en la segunda plaza al final de la liga regular para disponer de la ventaja de jugar en casa un hipotético tercer partido en cada una de las eliminatorias de la fase de ascenso a Primera División.

Ese momento ha llegado, ya que este martes, a las 20.30 horas, el pabellón Vista Alegre tiene que ser un hervidero para apoyar a los suyos ante un Zaragoza que ha demostrado ser mucho mejor equipo de lo que indica su quinta plaza final y que está llevando al límite a los mariñanos. De la situación existente tras el 1-1 en la eliminatoria y de la relevancia que puede tener la afición el próximo martes habló David Rial.

"Esté sábado tocou descanso, pero a partir de hoxe mesmo prepararemos o partido do Vista Alegre, seguro que a afección volverá estar a tope con nós eque nos sentiremos moi arroupados. Tamén estou convencido de que se verá unha versión do Burela FS moito mellor e que recuperaremos a identidade e seremos nós mesmos unha vez máis", señaló el técnico, David Rial.

Los maños han sido superiores durante muchos más minutos de los dos partidos ante un Burela FS muy lejos del extraordinario nivel que exhibió en la temporada regular y con muchos problemas para encontrar el camino hacia la portería contraria.

Si el primer partido cayó del lado naranja fue más por detalles y el acierto puntual en algunos momentos. En el segundo el Zaragoza nunca permitió al equipo de David Rial soñar con el triunfo y mandó en todo momento consiguiendo un 4-1 que no deja muchas dudas sobre su superioridad.

"É verdade que na casa competimos un pouco mellor o primeiro partido, pero tampouco estivemos cómodos en ningún momento e iso é o que temos que cambiar. Máis alá de situacións tácticas e axustes técnico-prácticos que podamos amosar, hai que aumentar o nivel competitivo e a partir de aí tratar de xogar de ti a ti porque se está notando que nos partidos que levamos están tendo eles un pouquiño máis de intensidade ca nós".

El técnico mariñano no se esconde respecto a la superioridad maña en el segundo encuentro y analiza lo que pasó en el pabellón Siglo XXI. "Creo que non estivemos ben, e creo que non fomos nós en ningún momento do partido, non estivemos cómodos", señaló, y reconoció también que los suyos fueron de más a menos y sufrieron mucho durante los 40 minutos. "O inicio do partido foi relativamente bo, pode que do mellor da eliminatoria ata agora, creo que lle faciamos dano ao rival en certas situacións de xogo que tiñamos falado para cambiar certas cousas, pero a partir do 1-0 deixamos de ser fieis ao plan de partido e a nivel competitivo o rival volveu estar por enriba noso", concluyó Rial.