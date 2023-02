O Viso revive tras 30 años de abandono

Desde que Pascale Claude Monique Huguette rehabilitó la aldea de O Viso en una zona alta de Ourol, se vuelve a ver el mar. Cuando llegó llevaba abandonada treinta años y la maleza cubría las siete construcciones que hoy, totalmente renovadas, conforman O Viso Ecovillage, la primera aldea de turismo rural de A Mariña y 100% vegana. La impulsora, de nacionalidad francesa, dio un giro radical a su vida para instalarse con sus doce galgos rescatados en este lugar, del que se declara completamente "enamorada".

Pascale, que es doctora en dirección de empresas, trabaja en proyectos de investigación de universidades internacionales –todavía lo hace, a distancia– y vivía en Suiza cuando decidió tomar un rumbo diferente. "Llegué a un punto de mi vida que quería hacer algo por el planeta, por los animales, y empecé a buscar sitios en varios países.

Luego me acordé de que una vez fui a Santiago y me había gustado mucho Galicia, así que cogí un avión y visité sitios por A Mariña, entre ellos O Viso", dice, aunque realmente en su primera visita en 2017 no pudo ni acercarse a las viviendas: "El lugar estaba en muy, muy mal estado. Todo eran xestas y toxos que llegaban a la primera planta de las casas. Otro día volví con botas de agua y fouciño para hacer un camino y poder ver por lo menos si se conservaban las estructuras", relata.

Le encantó la ubicación. "Decían que desde allí se podía ver el mar, pero en ese momento no, con toda la vegetación que había por todas partes. Pero me lo imaginé, porque está en la cima de la montaña y ahora la verdad es que hay una vista de 360º y se ve el mar, el monte y los valles". También le gustó que es un sitio que parece aislado, pero en realidad está bien comunicado, "a 500 metros de la carretera general y a 15 kilómetros de Viveiro", y rodeado de naturaleza. "Mucha gente de fuera no sabe que aquí hay de todo, playa, monte, ríos, unas fervenzas increíbles, de una belleza maravillosa. Estoy enamorada de este sitio", incide.

La impulsora rehabilitó primero una casa pequeña que sería su vivienda para poder instalarse y estar pendiente de la obra. Tuvo una subvención del GDR Terras de Miranda de 200.000 euros para sacar adelante el proyecto, de más de 600.000 y que ejecutó en varios años. El establecimiento abrió en parte en junio del 2021 aunque todavía se estaba rehabilitando la última casa y ahora ya está totalmente terminado. "Son siete construcciones, algunas eran casas y otras alpendres, y me dijeron que antes vivían aquí seis familias", reseña.

Las casas abandonadas se convirtieron en once apartamentos y cinco habitaciones. "La idea en la rehabilitación era respetar mucho los materiales tradicionales y hacerlo de forma sostenible y ecológica. En la decoración todo es vegano, no hay nada de cuero, lana o seda, y es todo muy natural", comenta. El concepto del establecimiento "es al mismo tiempo perderse y encontrarse, para la gente que quiere relajarse en medio de la naturaleza –dispone de doce hectáreas de terreno– pero con todo el confort moderno".

También cuenta con piscina y un pequeño restaurante vegano, con "comida que no son ensaladas", bromea. Precisa que hacen cocina vegana "de inspiración gallega, como el cocido o el caldo, que gustaron mucho". El año de la pandemia el establecimiento tuvo sobre todo clientes nacionales pero en 2022 ya vinieron de Alemania, Inglaterra, Francia o Italia.

Pascale se muestra encantada en su nuevo hogar, con la compañía de sus doce galgos. "Pienso que uno está aquí más seguro que en ciertos barrios de algunas ciudades, y además estoy aprendiendo galego", reseña. Reconoce que cuando inició la obra y con la lluvia solo había barro, llegó a preguntarse si habría hecho lo correcto, "pero cuando empiezas un proyecto hay que llevarlo adelante y es lo que hice, y la verdad estoy muy contenta", asegura.