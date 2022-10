Las visitas a la playa continúan en A Mariña

La playa de As Catedrais es una de las más bonitas del mundo y así lo demuestra no solo la cantidad de visitantes que registra a lo largo de todo el año, sobre todo en la época estival, sino también los distintos reconocimientos que recibe distinguiendo su singular belleza esculpida a lo largo de los años por las aguas del Cantábrico. La afluencia de gente que recibe en temporada alta hizo que se pusiera en marcha una central de reservas que limita las visitas diarias a 4.812, sin embargo los visitantes continúan acercándose al arenal en los meses en los que no es necesario reservar y lo hacen sin el control que ejerce la reserva.

Ahora hay acceso libre al arenal hasta la Semana Santa, que en 2023 será entre el 2 y el 9 de abril. Para esas fechas sí será necesario reservar y el plazo se abre un mes antes de la fecha indicada. Normalmente, los días grandes de la semana festiva, es decir Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo acostumbra a cubrir el cupo de plazas disponibles o quedar muy pocas libres.

En este mes de octubre ya no es necesario reservar, pero el buen tiempo y las agradables temperaturas de estos días, que acostumbra a ser la tónica dominante los últimos años en este mes, siguen llenando As Catedrais de visitantes. No solo se acercaron aquellos que eligieron octubre como su mes de vacaciones sino que también pueden verse estacionados en el arenal autobuses con excursionistas de distintos puntos de la Península que también aprovechan este mes para salir de viaje. Un ejemplo de esta afluencia de gente fue este mismo lunes con un lleno total en el arena durante buena parte de la tarde.

TIEMPO FAVORABLE. Las temperaturas que se están dando estos días animan las salidas, sobre todo, las de fin de semana de personas del resto de la provincia o de Galicia o Asturias que se acercan a la comarca. Este lunes en Ribadeo se disfrutaron de unos estupendos 20 grados y fue la temperatura más baja de la costa, ya que en Foz y Burela llegaron a los 21 y en Viveiro alcanzaron los 23. En los municipios de interior las temperaturas fueron todavía más altas llegando a los 25 en Mondoñedo y O Valadouro, a los 26 en Lourenzá, a los 27 en A Pontenova y a los 28 en Riotorto, el punto más cálido el lunes en la comarca. Y se espera que el resto de la semana siga en estos márgenes con mínimas que también se mantienen agradables entre los 13 y los 15 grados de las primeras horas de la mañana y últimas de la tarde.

Este ambiente ayuda a estirar la temporada alta y son muchos los hosteleros que aseguran que el mes de septiembre está siendo ya un mes más de temporada alta, aunque eso sí con un perfil de turista algo diferente en el que predominan las parejas jóvenes o de mediana edad que viajan solas. Y el mes de octubre, sobre todo hasta el puente del Pilar, que es la próxima semana, también está registrando buenas cifras de afluencia de gente.