José Luis Couceiro: "A los visitantes les llama la atención que tengamos una Semana Santa tan potente"

La semana santa de Viveiro despierta cada vez mayor interés, sobre todo entre cofrades de otras localidades de España. En 2023 pasaron por los claustros de San Francisco 5.090 visitantes (4.119 en 2022), de los que 369 son extranjeros. Madrid (1.296), Lugo (498), León (324), A Coruña (281), Pontevedra (277) y Barcelona (205) aportan la mayor cantidad nacional, mientras Francia (81), Inglaterra (60) y Alemania (45) son los más numerosos de los foráneos. Pero llegan también de Australia, Chile, Taiwán o Suráfrica.



¿Influye estar en la red europea para captar más visitantes?

Alguna incidencia tiene. De hecho, dejamos los cubos explicativos. Creo que esto hay que potenciarlo más, dar más información, porque muchas veces llegan visitantes sin ninguna referencia.

¿Cómo se entiende con extranjeros de puntos tan remotos?

Me entiendo a las mil maravillas gracias al traductor de Google. Hay días que me voy reventado de hablar hablar y aún queda el claustro lleno. Solo vengo dos horas por la mañana, de doce a dos, y de manera circunstancial alguna tarde.



Parece que hace falta un guía...

La idea de la Xunta de Cofradías es llegar a tener una oficina en el claustro y hacer visitas, pero para eso hay que buscar el local y contratar una persona, que a ver quién le paga. Yo lo hago porque me gusta y veo que tenemos un potencial turístico que hay que aprovecharlo. Cada vez viene más gente a la Semana Santa por su tirón, hay un filón que tenemos que aprovechar, ya que redunda en beneficio económico para todos.



¿Limita el aforo en las visitas?

A la sala entran grupos de 50 personas. Algún guía sabe mi teléfono y me llama para hacerla fuera de horario, como uno de Ponferrada que tiene una empresa de buses y trae gente del Bierzo y León al Louzao. Dan una vuelta por Viveiro y después les doy la charla. En verano también vino mucha gente de Madrid, muchos por primera vez. El 50% de los de Viveiro no conocen el local. ‘En casa de ferreiro, coitelo de pau’.



¿Qué les muestra?

No solo se vende la Semana Santa, sino también Viveiro, les pongo vídeos para darles una orientación de los principales puntos de interés y del nacimiento del atrio de Santa María. A veces llegan como primera visita y preguntan, les explico todo el paquete turístico.



¿Por qué se interesan?

Preguntan cómo se mantiene la celebración en un pueblo tan pequeño, sobre todo cofrades de otros puntos, ya que cada vez acude menos gente a la iglesia y les llama la atención que tengamos una Semana Santa tan potente. Hay capitales de provincia a las que les cuesta, también hay menos convivencia. Por eso les muestro la de los niños y les digo que es nuestro ADN. También les sorprende la gran participación.



Muchas personas, incluidos los estudiantes, vienen solo para eso.

En Semana Santa muchos entran en los claustros, pero a la iglesia no saben por donde se entra, a veces los visitantes piden verla. Siempre recalco que nuestra Semana Santa, aparte de ser religiosa, es cultural, histórica, patrimonio del pueblo y turística. Todo el mundo arrima el hombro cuando hace falta, porque su padre y su abuelo llevaban el paso o el hachón y vienen a cumplir. Como nos falte esa gente pasamos la llave y nos vamos para casa. Es igual que cuando falte la carpa.



¿Les facilita las procesiones?

La exposición de los pasos, que aunque llueva pueden verse, y nos da la ventaja de tener todo montado para salir en procesión. Del resto, los estamentos públicos no se preocupan, en los claustros se podía hacer un buen museo. Ahora gracias al interés del delegado de la Xunta se restaura un Cristo.



¿Qué es lo que más gusta?

La gente está muy sorprendida del nivel de las esculturas. Tuvimos la gran suerte de tener a los franciscanos y los dominicos, que nos dejaron ese legado. La imaginería cada vez sorprende más, igual que la participación y la invitación, porque invitamos a todos a participar llevando hachones o pasos. Las cofradías de Viveiro tenemos las puertas abiertas, se puede participar hasta completar la ropa.



Eso cambió con el tiempo.

Vamos evolucionando, cada vez viene más gente de fuera. Un matrimonio de Cuenca vino en Navidad y pidió que le reservemos las plazas. La mayoría de los que participan quieren volver.



¿Pueden llegar a ser esenciales?

Puede que sí. El año pasado lo tomamos a pecho y dos directivos de La Piedad hicieron una lista con gente para llevar los hachones y vendimos todo el pescado.



Llevan días trabajando...

Estamos trabajando, pero el problema más gordo es el económico, estamos tratando de cuadrar los números para poder hacer algo. Sin ganas, esto no va para arriba.