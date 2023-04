Virginia Jiménez, una mujer que no se ha perdido ninguna edición de la Camovi

En la primera edición de la Carrera por Montaña Montes de Viveiro (Camovi), allá por el año 2010, estaba Virginia Jiménez. "Éramos solo dos chicas", recuerda esta mujer, vivariense de adopción. "Yo venía de hacer triatlón y de correr por asfalto, y me apunté a la corta, que debía ser de 15 o 19 kilómetros y lo pasé fatal", recuerda. "En la bajada de un cortafuegos tuve que hacerlo sentada, porque no tenía práctica", subraya.

Virginia ha sido una de las pocas mujeres que ha participado en todas las ediciones. No siempre corriendo, porque alguna lesión le ha mantenido apartada de la carrera, pero en el caso de que no fuera como deportista, si lo hizo como voluntaria. "Hasta el covid participé en todas las ediciones; después del covid me rompí el menisco y estuve como voluntaria, y el año pasado solo la hice hasta el Naseiro", explica.

Para esta atleta, la Camovi significa mucho. "Yo viví en primera persona cómo Pedro (Esmorís) y Felipe (Varela) empezaron a planearla", explica. "Ellos se dedicaban al triatlón y a entrenar a niños y quedábamos para entrenar por el monte y decían, mira que circuito chulo se puede hacer por aquí, y se fue gestando esta prueba", señala. "Viví ese entusiasmo, esa creatividad", apunta.

Para esta edición, que es la décimo segunda, Virginia está apuntada a la prueba de 42 kilómetros. "Pero voy con mucha inseguridad porque al retirarme el año pasado perdí confianza y tampoco he entrenado mucho, porque cogí un resfriado que me duró un mes y no he podido salir a correr todo lo que me gustaría", subraya.

A pesar de que la Camovi se ha convertido en una prueba muy importante ya no solo en Galicia sino a nivel nacional, para Jiménez "conserva esa familiaridad de Viveiro", dice, y se explica. "Esta carrera es muy de Viveiro y la gente del pueblo está muy implicada", dice. "Y no solo ha crecido por Pedro y Felipe, sino que hay mucha gente detrás, un montón de voluntarios, y no solo la cantidad sino también la calidad del trabajo que realizan", señala esta mujer, que pertenece al AD San Roque, el club que organiza la competición, que llevará a los montes de Viveiro a casi 900 participantes, pero también al Peña Lar.

Virginia sufrió un proceso que la llevó del triatlón a las carreras por montaña "aunque sigo nadando y andando en bici como entrenamientos", asegura. Aunque reconoce que después del confinamiento "dejé de participar en las carreras, ahora apenas voy a ellas", dice.

Sobre su mejor experiencia en la carrera vivariense, apunta a que fue la de antes del confinamiento, la de 2019. "Hice primera de mi categoría, pero es que me salió muy bien, al día siguiente no tenía agujetas, fue a trabajar tan tranquila, incluso creo que salí a andar en la bici", dice, y recuerda también como ha habido de todo en cuanto a lo climatológico. "Desde años donde ha granizado y con un frío intenso, hasta otros años que ha hecho mucho calor retirándose gente por deshidratación", recuerda. Y concluye. "Lo de la llegada es un subidón, con toda la gente animándote, pero hay gente durante todo el recorrido", finaliza.