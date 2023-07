La Virgen surcó las aguas de la ría de Viveiro

La tradición de sacar al mar a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, volvió a cumplirse este domingo en las fiestas patronales de Celeiro con una siempre singular procesión marítima por las aguas de la ría de Viveiro. En esta ocasión, fue el arrastrero Saíñas el encargado de portar la imagen de la virgen, al que acompañaron otros dos barcos y numerosas embarcaciones de bajura y de recreo. El presidente de la comisión de fiestas, Jesús Timiraos, puntualizaba con respecto a la participación de embarcaciones que "non había moitos barcos grandes, pero é que non sempre cadran ben as datas e teñen que traballar".

Sin embargo, el hecho de que no hubiera mucha participación de grandes barcos no mermó el encanto de una procesión que siempre es muy emotiva y que volvió a estar presidida por el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, que hizo gala de su carisma y cercanía con la gente. Entre las autoridades presentes estaba el conselleiro do Mar, el cervense Alfonso Villares, así como el delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias; la alcaldesa, María Loureiro; el presidente de la cofradía de pescadores, Domingo Rey y el de Puerto de Celeiro, José Novo; y la nueva jefa territorial de Mar, Mariña Gueimunde, entre otros. "Na comisión estamos contentos coa participación, aínda que lamentamos que non houbera ninguén do BNG, a única forza con representación na corporación e que agora vai estar no goberno que non estivo presente", dijo en este sentido Timiraos, que destacó la gran afluencia de público.

Tras la misa, la charanga Loubang puso la música hasta la sesión vermú, que amenizada por Kalima 3.0 acabó sobre las cuatro de la tarde. La verbena será a partir de las diez de la noche con Kalima 3.0 y Tekila.

Rey, Arias, Loureiro, Villares, García Cadiñanos y Novo, en la procesión. JM PALEO

Gastronomía

Este lunes está prevista una de las citas con más afluencia de público de las fiestas celeirenses, la Festa da Cervexa e a Empanada.

La comisión espera repartir entre 1.800 y 1.900 raciones de empanada de bonito que irán acompañadas de cerveza por 5 euros. "O bonito foi comprado por Puerto de Celeiro e elaborado na Pureza, en Cariño porque agora non temos conserveiras na zona", explicó Timiraos, que indicó que las empanadas las elaboran las panaderías de Viveiro y una de Xove. La verbena correrá a cargo de la orquesta La Favorita y el grupo Fusión.

Día de Santiago

Para el martes, día de Santiago, está prevista la misa a las doce del mediodía, seguida de pasacalles con Mekánica y de sesión vermú con Fénix. La verbena será con la orquesta de Portugal, Magma y el grupo Fénix.

Y el miércoles habrá misa a mediodía en honor a Santa Ana y sesión vermú con Fénix, además del Diverneno.