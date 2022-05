La Virgen saldrá en O Cantiño

Llevar la imagen de la Virgen del Carmen en las villas marineras es todo un privilegio para los barcos encargados de este menester. El arrastrero de litoral O Cantiño de Burela será el encargado de portar la imagen en la procesión marítima de las fiestas patronales de este año, prevista para el 5 de junio. Su armador es José Ramón López, quien indica que la embarcación cumplirá 25 años en septiembre. Ahora está en el País Vasco pescando caballa y comenta que "o principal problema que temos é o prezo do combustible, a nós inflúenos bastante, porque na nosa pesqueiría faise esforzo".

Se trata de un barco más moderno que el anterior Alfredo Vieira, que era un modelo clásico abierto, que tras reformas cerraron. O Cantiño es un buque de acero de 31,5 metros de eslora que faena en el caladero Cantábrico. En 2005 ya llevó la Virgen: "Para nós é unha devoción moi grande, para todos os mariñeiros, é a nosa patroa e sentímonos reflectidos nela". Esa devoción hace que las gentes del mar dejen la actividad unos días coincidiendo con las fiestas. "Nós paramos dende que temos embarcacións", indica López, quien ahora está retirado, aunque un hijo suyo continúa trabajando a bordo del pesquero, junto a su socio. La suya es una empresa familiar, como tantas en el sector.

La estricta normativa es el principal impedimento para la continuidad de una tradición tan arraigada en las villas marineras. "A xente quere embarcar, a moitos tes que dicirlles que non porque non se pode encher o barco polo perigo que supón. Temos que levar ás autoridades e hai que ir seguros, con todas as medidas de seguridade, pois saír ao mar sempre conleva un risco. Algunha xente non fai caso do que lle dis, hai que ser responsables. Cando nos parece dicímoslles que vaian noutros barcos", señala. "Á xente gústalle moito participar, pero a seguridade é primordial. Sempre tes medo a que pase calquera cousa e tratamos de facelo o máis levadeiro e tranquilo posible, que o que vaia esté contento".

O Cantiño se engalanará para la ocasión con palmeras, flores y banderas. La tripulación ofrecerá además a los invitados unos aperitivos "para facelo o máis ameno posible. Se o mar está calmo, a experiencia é bonita para a xente que non está acostumada", destaca el armador.

"Hai que tocar a bocina, arrear cabos, meter defensas... O último barco que entra é o da santa, cando todos desfrutan da festa ti aínda estás no buque. Arranchalo para iso supón un traballo, pero faise sempre con alegría". Por eso, procuran rotar y que cada año le toque a una embarcación diferente. Comentan quien quiere ir, quien puede y se hace un sorteo en la cofradía, donde escogen uno. "Sempre hai xente que quere levala, pero é desprezar aos outros que queren, por iso vai a sorteo. A min este ano non me tocaba, pero o que saíu non podía porque tiña que estar no varadoiro e preguntáronme se podía substituílo".

Actos religiosos

La bajada de la imagen a la iglesia parroquial será el 27

Las patronales de Burela arrancarán el día 27 con la procesión de bajada de la Virgen desde la iglesia de Vila do Medio a la parroquial. Será a las nueve de la noche. La otra gran cita con la Virgen es el 4 de junio, a las nueve de la noche, cuando la imagen baja en procesión desde la iglesia a la lonja por las calles alfombradas con flores. También está previsto un espectáculo de fuegos artificiales. El día grande será el 5 con la procesión marítima, a las doce del mediodía, en la que O Cantiño contará con muchos barcos del puerto como escoltas de su patrona.



La vuelta al templo

El regreso de la imagen de la Virgen a la iglesia, también en procesión, será el 6 de junio. Subirá del puerto hasta el templo, donde está prevista una misa cantada.