Violetta Chernova: "Ningún día me he arrepentido de venir a vivir a Burela"

A más de 7.000 kilómetros de su casa, Violetta Chernova (Baljash, 1991) inició hace ya seis años una nueva vida en Burela. El amor le regaló una vida en tierras gallegas donde se dedica al márketing tras estudiar Turismo en su país, un máster en comercio internacional en la Universidad Europea Miguel de Cervantes y otro máster en Márketing Digital, Analítica y UX en la IEBS Business School.

¿Qué hace una kazaja en Burela?

En 2014 vine de vacaciones a España y conocí a un chico que ahora es mi marido, así que por amor.

¿Por qué eligió venir a nuestro país de vacaciones?

Yo trabajaba en Aviahelp en Moscú, una multinacional que exportaba piezas aeronáuticas. Sabía ruso e inglés, pero necesitaba un idioma más, y estaba entre el chino y el español, y elegí este último. Me vine a conocer el país, el idioma, y fue cuando conocí al que es hoy mi marido.

¿Dónde pasó su infancia?

Viví en Baljash, en Kazajistán, cerca de China. Luego me fui a estudiar Turismo a Karagandá y más tarde viví dos años en Moscú, entre 2013 y 2015.

¿Cómo fue su llegada a Burela?

Fue un cambio muy brusco, de vivir en una ciudad de 20 millones de habitantes a vivir en un pueblo de 10.000. Allí tardaba tres horas en ir y volver del trabajo y aquí lo tengo todo a mano. He ganado en calidad de vida, me encanta. Al principio pensé que me podría aburrir, pero durante estos seis años no me he arrepentido ningún día de estar aquí.

Qué es lo que más le sorprendió de esta comarca?

Yo soy más de naturaleza que de arquitectura y en Rusia se tiene la imagen de España de Barcelona, la costa mediterránea, y cuando vi tanto verde me sorprendió. Y también la comida. He viajado a 14 países, y como en Galicia no se come en ningún lado. Y otra cosa es cómo protegen las tradiciones culturales.

¿Qué le dijo su familia?

Mi madre se sorprendió y dijo que cada vez me iba más lejos de ellos, que la próxima vez le diría que me iba a Marte, pero lo entendió.

¿Usted se siente rusa o kazaja?

Es algo difícil de explicar. Soy rusa de Kazajistán. Mi país es muy internacional, con muchas nacionalidades distintas, creo que 125. Por eso, cuando me preguntan, digo que mi nacionalidad es kazaja pero que mi etnia es rusa. Incluso en mi pasaporte ponía rusa.

¿Cómo ve la Rusia de Putin?

Cuando vivía allí lo veía desde el punto de vista que ellos querían, porque controlan todos los medios de comunicación y ellos trasladan lo que les interesa. Ahora lo veo desde otro punto de vista. Allí no hay democracia ni derechos. Rusia es una potencia, pero todo el mundo sabe que aquí se vive mucho mejor, hay otro régimen, no hay miedo a hablar ni votar.

Qué nivel de vida hay en el pueblo donde vive su familia, en Baljash?

Mucho más bajo que aquí. Allí el sueldo medio es de 100 euros y comprar unos vaqueros cuesta lo mismo que en España. Por eso allí tampoco hay tanta vida social, porque hay que trabajar para ganar dinero. A los 13 años ya trabajaba cuidando un niño, luego vendiendo bolsos o haciendo encuestas por la calle y más tarde, cuando estaba en la universidad, a tiempo parcial, como dependienta en una tienda de Adidas.

¿A qué se dedica profesionalmente en la actualidad?

Soy autónoma y ofrezco servicios de márketing digital tanto en Instagram como en Facebook, pero también de estrategia de márketing para empresas, diseño web o diseño gráfico, entre otras cosas. Mi cuenta de Instagram es @ultra. v.marketing y la dirección de correo electrónico es [email protected] com.