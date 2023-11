Villares reseña que el Gardacostas salvó la vida a más de 1.800 personas

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitó la base del Servizo de Gardacostas de Galicia en Celeiro, del que recordó que salvó la vida a más de 1.800 personas desde su creación. Asimismo, el titular de Mar denunció la negativa del Gobierno central a financiar este servicio cuyo coste, que en 2024 será de 30,2 millones de euros, Villares considera que el Ejecutivo tendría que abonar íntegramente.

El titular de Mar hizo estas manifestaciones acompañado del subdirector xeral del Servizo de Gardacostas de Galicia, Lino Sexto, y por la xefa territorial de Mar en Celeiro, María del Carmen Gueimunde, durante una visita a la base del organismo autonómico en Celeiro, donde está el helicóptero Augusta AW-139 que sustituye al Sikorsky S-76 que prestaba servicio hasta el momento.

Desde dichas instalaciones Alfonso Villares señaló que actualmente Galicia es la única comunidad autónoma de toda España que tiene un servicio de guardacostas propio cuya financiación crecerá un 12,3% el año próximo.

Un esfuerzo en solitario

Apuntó que la Xunta asumirá ese esfuerzo en solitario "a pesar de que o Estado non dispón dos medios aéreos e marítimos suficientes para actuar dentro das súas competencias, polo que resulta indispensable a actuación de Gardacostas de Galicia en moitos operativos", motivo por el que entiende que «o Goberno central debería sufragar integramente este servizo con fondos estatais".

El conselleiro destacó el trabajo que realizan los 132 profesionales que componen la plantilla "as 24 horas os 365 días do ano ao longo de todo o litoral galego dende hai máis de 30 anos". Recordó que hicieron frente a episodios de contaminación, ayudan en la protección del entorno marítimo o en la lucha contra el furtivismo y añadió que hasta septiembre pasado "este departamento autonómico participou en máis de 60 intervencións de salvamento, que se engaden ás máis de 90 do conxunto de 2022".

Las causas más comunes de estas operaciones con medios aéreos y marítimos son las evacuaciones médicas de pasajeros o tripulantes de buques y su traslado a centros hospitalarios, además del rescate de personas desaparecidas o en peligro en tierra o en la mar. También apuntó que ejecutan labores de búsqueda "sobrevoando embarcacións á deriva e traballos de remolque doutros barcos por avarías ou outros problemas de navegación".