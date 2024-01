Villares destaca la lonja burelesa como pilar de la economía pesquera gallega

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitó la lonja pesquera de Burela, donde subrayó la importancia que este puerto tiene en la economía pesquera gallega. El titular autonómico de Mar apuntó que a nivel de facturación movió 41,5 millones de euros en 2023 alcanzando de este modo la tercera posición a nivel autonómico en ese campo. Pero además añadió que a nivel de producción ocupa el cuarto puesto tras mover 10.600 toneladas de pescado, lo que significa el 10,7% de las descargas inscritas en toda la comunidad.

Para Villares, estas cifras no solo reflejan una realidad palpable sino que es necesario reflexionar sobre ellas e impulsarlas porque apunta que bajo su punto de vista "resulta fundamental contar cun sector pesqueiro forte para garantir a seguridade alimentaria do continente, máis aínda nun contexto de inestabilidade xeopolítica internacional coma o actual" que recordó que tiene "un enorme impacto na comercialización dos alimentos".

Estas declaraciones las realizó durante una visita a la OPP 7 Porto de Burela en la que pudo conocer de primera mano las visitas virtuales puestas en marcha por esta entidad a través de su página web a embarcaciones pesqueras. "Esta iniciativa, presentada a finais do ano pasado, forma parte do seu plan de produción e comercialización e está financiada pola Xunta e a Unión Europea a través do Fempa" y tiene como objetivo poner en valor el oficio pesquero y la actividad pesquera de las diferentes flotas vinculadas a esta entidad.

Encuentro de trabajo

En la OPP 7 Alfonso Villares mantuvo un encuentro de trabajo con su directiva para abordar los principales retos y desafíos a los que se enfrenta el sector de cara a este año que acaba de comenzar.

Entre los retos a los que se refería Villares, citó específicamente el veto comunitario a la pesca de fondo en las 87 áreas del Atlántico Nororiental que fue recurrido por la OPP en conjunto con 16 compañías afectadas ante el Tribunal General de la Unión Europea en la que el conselleiro recordó que la Xunta participa como coadyudante.