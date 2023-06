Villares asume Mar con "humildade" y se compromete a trabajar por el sector

El todavía alcalde de Cervo y futuro conselleiro de Mar, Alfonso Villares, se muestra "satisfeito e orgulloso pola chamada do presidente da Xunta de Galicia, á que só se pode dicir que si" y asegura que "dende Cervo e Lugo temos que dicir que si" a pesar de lo precipitado de los movimientos políticos ante un adelanto de las elecciones generales, que considera "abrupto" y que ha precipitado su ascenso a la Administración autonómica.

Villares reconoce ha sido "demasiado rápido" pues contaba con tomar posesión como alcalde en su quinta mayoría en Cervo pero reitera que será un orgullo representar a Cervo al lado del presidente de la Xunta "e traballar con humildade como sempre fixen pois vai para 28 anos, máis da metade da miña vida, de cando comecei como concelleiro da oposición".

También resalta el regidor "o traballo feito polo Partido Popular de Lugo, onde está a miña presidenta". "Que todo iso conflúa na miña persoa -detalla-, só significa que seguirei representando a Cervo e ofrecendo traballo e disposición para mellorar as cousas". Sobre la cartera de Mar que asume, Villares recuerda que también los veterinarios como él tienen una importante función inspectora en el mundo del mar al que, por otra parte, se siente muy ligado desde San Cibrao y tiene gran peso en la comarca, con importantes desafíos para sus flotas.

Sector pesquero

El gerente de la organización de productores pesqueros Puerto de Celeiro, Jesús Lourido, dice al respecto del nombramiento de Villares que "é unha incorporación nova que esperemos que teña unha liña continuísta co traballo destes anos na consellería e xa veremos nas primeiras reunións que teñamos con el a nova orientación que lle vai dar aos temas que nos preocupan na Mariña en xeral e en Celeiro en particular".

A Lourido le preocupa sobremanera el enfoque resultante de todas las administraciones, europea, estatal y autonómica, "sobre a conservación do medio e o uso do mar como fonte renovable de alimentos", un asunto muy directamente afectado por la instalación de la eólica marina o los recientes decretos vetando el acceso pesquero a zonas vulnerables en aguas de la Unión Europea.

Por su parte, el gerente de la OPP Puerto de Burela, Sergio López, reconoce que el cambio en el departamento "colleunos por sorpresa pois se trata dunha decisión política que non corresponde a unha petición do sector" y argumenta que "esta vez é produto dun corremento político e non como noutros casos cando algún conselleiro tiña un desgaste, pero neste caso non era necesario o relevo". No obstante, López desea "sorte" a Villares, al tiempo que le ofrece colaboración para abordar los asuntos pesqueros. "Alfonso ten un perfil traballador pero sobre todo político e o previsible é que na consellería continúe o labor técnico habitual" pues entiende que las distintas flotas de litoral, altura y gran altura tienen retos muy diferentes que resolver. "A nosoutros tócanos ir da man das administracións, como fomos con calquera", recalcó.

Desde las cofradías gallegas, su presidente, José Antonio Pérez Sieira, declaró a Europa Press que Villares tiene "mucho trabajo por delante" pues "en el sector de la pesca cada día que pasa hay un problema diferente". Esperan una pronta reunión con el conselleiro y ven con "pena" la marcha de Quintana "porque es una persona que entendía el mar y fue criada en la pesca desde que comenzó".

Dolores García: "Seguiremos trabajando en el camino que ya está trazado desde el mandato anterior"

Dolores García Caramés, a las puertas del consistorio. JOSÉ Mª ÁLVEZ

El nombramiento de Alfonso Villares precipitó la llegada de Dolores García Caramés (Suiza, 1982) a la alcaldía de Cervo. Un cargo totalmente inesperado para ella que asume con ilusión.

¿Qué supone para usted ser alcaldesa de Cervo?

Es un tremendo orgullo y una responsabilidad seguir trabajando por mi pueblo como hice hasta ahora, pero desde este nuevo rol. No puedo negar que el vértigo está ahí porque es una situación nueva para mí, pero llevo trabajando al lado de Alfonso muchos años como concejala y como trabajadora municipal y en este tiempo tuve el mejor capitán posible. Es mi referente, intenté escucharlo siempre y aprender y agora me toca coger las riendas, apoyada por mis compañeros.

Con un equipo que ya está conformado, ¿cuál será el primer paso?

Vamos a seguir trabajando en el camino que ya está trazado, continuando la línea que venimos marcando en el anterior mandato. Seguiremos apostando por las políticas de conciliación, que son signo de identidad de nuestro municipio y por el patrimonio. Tenemos múltiples proyectos y retos muy bonitos para materializar estos cuatro años.

¿Cómo cree que será el Cervo de dentro de cuatro años?

Será un municipio inclusivo, dinámico, referente en servicios públicos y en políticas de conciliación, activo y con oportunidades. Será un municipio para todos y, al igual que ahora, un lugar ideal para vivir y en el que se puedan establecer nuevas familias.

¿Cuál será el sello personal de sus políticas?

Haré una política como me gusta, desde la humildad y hablando con la gente de la calle. Seguiré participando activamente en todas las actividades que se organicen en el municipio y estaré al lado del tejido asociativo y de todos los vecinos.

Será la primera alcaldesa que habrá en Cervo.

Creo que ya no debería ser noticia si el bastón de mando lo coge un hombre o una mujer. Lo importante es asumir el cargo con ilusión y ganas y este equipo las tiene.

¿Qué consejo le dio su predecesor para asumir su nuevo cargo?

Que sigamos siendo un equipo, como lo fuimos durante todos estos años, con Cervo como única prioridad.