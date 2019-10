Los nuevos empadronados, que eligen vivir en la localidad y los nacimientos han vuelto a llevar el padrón de Ribadeo por encima de los diez mil habitantes. Tras la revisión efectuada hace unos meses, eliminando duplicados, había caído por debajo de esa cifra pero ahora alcanza las 10.017 almas. Según el alcalde, Fernando Suárez, "o 70% da poboación reside na localidade e o 30% nas parroquias pero o Concello seguirá a apostar polo rural para tentar minimizar a desertización".

El regidor explicó que "desta nova foto fixa da poboación total de Ribadeo se desprenden varias reflexións. Unha moi importante, que a pesar de que hai uns meses fixéramos unha limpeza do padrón para eliminar todos os duplicados e iso levounos a baixar dos 10.000 habitantes, chegou a 9.930 por aí, agora volveu subir o padrón porque nace xente e sobre todo porque ven xente doutros concellos que se empadroa aquí porque ve que Ribadeo segue medrando e ten posibilidades, cada día máis".

Fernando Suárez añadió que "tamén isto indica que aínda que é importante desde o punto de vista da participación nos tributos do Estado, realmente é moi pouquiña cousa porque a liña onde o Estado lle ten que dar máis aos concellos é cando se sobrepasan os 20.000 habitantes, na parte de arriba, ou os 5.000 habitantes na parte de abaixo. Polo tanto Ribadeo que estea un pouquiño por enriba dos 10.000 ou un pouquiño por debaixo dos 10.000 economicamente pouco lle supón. É máis unha liña desde o punto de vista da moral, de que seguimos medrando e que isto, cos seus problemas e coas necesidades que poidamos ter, vai a máis, imos a máis".

O alcalde añadió además que "por outra banda, se vemos un pouco como se distribúe a poboación, vemos que a vila cada día ten máis peso específico, agora mesmo é o 70% e as parroquias un 30%. É unha dinámica e unha tónica que lle pasa a Ribadeo, e entendo que lle pasa a todo o mundo civilizado, que a poboación tende a agruparse máis nos ámbitos urbanos e cada vez o proceso de desertización das parroquias é maior. Máis atenuado en Ribadeo que noutros concellos próximos a nós e de menor entidade, pero é unha realidade. Isto nos indica que debemos seguir apostando polo rural e traballando para conseguir que, se cadra, non se logre compensar pero si polo menos ralentizar este ritmo de desaparición e de trasvase do campo á vila".

PLENO Y MESAS ELECTORALES. Por otra parte, para este martes a las ocho de la tarde está convocado un pleno extraordinario en el que, como único punto del orden del día, el alcalde ha fijado el "sorteo público para elección dos membros titulares e suplentes para a formación das mesas electorais para as eleccións xerais ao Congreso e Senado do 10 de novembro de 2019".