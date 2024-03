Vilar concentra unos 400 empleos y es un gran foco de atracción para Ribadeo

La vida comercial de Ribadeo sigue girando en torno al sector servicios y en los últimos años hay un zona en la que acabó por concentrarse un nivel de actividad muy importante en apenas 500 metros de distancia. Es el espacio que va desde la rotonda donde se ubica la empresa Ferros Alonso a la de acceso a la autovía. En esa zona hay una veintena de empresas, pero que suman unos 400 puestos de trabajo.

Esta cifra no es absoluta porque muchas de ellas tienen variaciones en su plantilla en función, sobre todo, de la época del año, sin contar las fluctuaciones de los distintos negocios. Pero en todo caso, es evidente que al tratarse la mayor parte de ellas de empresas de servicios, sirven como foco de atracción para Ribadeo, donde la actividad comercial continúa funcionando de forma importante. Según datos del propio Concello, en el casco histórico de la villa hay en la actualidad un total de 132 locales comerciales.

En ese caso, es importante reseñar que un 34% de esos locales comerciales se corresponden a locales de hostelería o a comercios, con lo que se confirma la idea de que la villa de Ribadeo sigue siendo una localidad vinculada de forma muy importante al sector servicios.

Aunque sigue sin existir una gran industria propiamente dicha en la localidad, en esa zona de Vilar sí que existen amplios focos de generación de empleo como son los hipermercados que se asientan allí o empresas como Panificadora del Eo o San Damián.

Comunicación. En general, la comunicación existente entre esa zona y Ribadeo es bastante clara, ya que las fechas en las que se concentra gente en el casco urbano coinciden con las de los negocios de esa zona. Sin embargo, desde el Concello, el alcalde, Dani Vega, también admite que es consciente de que existe mucha gente que, debido a la comodidad del acceso a ese entorno, llega a comprar a esos lugares y se marcha sin llegar a entrar en Ribadeo, algo en lo que estima que se podría mejorar.

Con todo, sí hay conciencia de que se creó una importante zona de servicios que aporta mucho a Ribadeo y que, sobre todo, supone un gran complemento.

El alcalde reconoce que la economía local es, sobre todo, hostelería y comercio, y que es vital que sigan funcionando

El propio regidor reconoce que no pierden de vista esta zona ni mucho menos porque sabe de la importancia que tiene a nivel laboral y económico para el municipio. De hecho, Vega explica que "algo que temos comprobado é o fenómeno que se dá de moita xente que primeiro vén e vai facer as compras que teña que facer a Vilar e, despois, achégase a Ribadeo a tomar algo ou ao que sexa".

Dice que eso sucede también para realizar compras en el comercio de la villa, que es un pilar que destaca de forma importante porque indica que "a vida comercial en Ribadeo é algo fundamental". El alcalde se refiere de forma específica a la reciente entrada de Ribadeo en el Área Rexurbe, que implica la posibilidad de acceder a una línea de ayudas autonómicas importantes tanto para la creación de negocios en el casco histórico como para la rehabilitación de viviendas o de espacios públicos que den más vida a la zona más antigua de la villa.

"Sabemos que iso é un ciclo, e o que está claro é que Ribadeo non ten unha industria que funcione como tal, como poden ter outros concellos, así que sabemos que nese entorno de Vilar xérase unha gran cantidade de poboación e temos que saber darlle resposta, pero tamén temos que ser conscientes das necesidades que temos no que é o casco urbano, e na zona histórica a Área Rexurbe vai resultar fundamental, pero para iso tamén é importante que esa zona de Vilar funcione para que nos chegue xente procedente dela", explica el alcalde ribadense.

Y es que Vega añade que "Ribadeo non se entende sen a súa vida comercial no centro do pobo. Somos un pobo con moita hostalería e comercio, e está claro que iso é algo no que temos que incidir e axudar no que poidamos".

Dani Vega, alcalde: "Temos claro que é unha zona para o crecemento da localidade"

O alcalde ribadense non ten dúbidas ao respecto: a zona de Vilar é un espazo fundamental que se ten coidar porque "é un motor económico importantísimo, iso está claro", e máis mentres non se consiga revitalizar un polígono industrial que está supoñendo un quebracabezas para Ribadeo xa desde os anos 80.

Ten clara a importancia desta zona empresarial en Vilar?

Desde logo. Sabemos que se trata dun motor económico, diso non hai dúbida ningunha e como tal a temos que tratar.

Teñen pensado, como goberno municipal, facer algunha intervención urbanística nesa contorna en concreto?

Polo de agora imos sacar unha caseta vella de madeira que hai nesa zona para instalar unha nova. Ademais, sabemos que hai unha serie de árbores que están moi envellecidas e que se van cambiar. E desde logo queremos que a rotonda de Dompiñor siga a ser un lugar seguro, e agardo que así siga sendo porque é evidente que con todo ese volume de negocios e empresas que hai nesa zona, ademais de facer de entrada e saída de Ribadeo, alí xúntase unha enorme cantidade de tráfico e iso ten que estar o mellor coidado posible, por iso quixemos que fose un espacio iluminado e entendemos que está moito mellor tal e como está agora que como estaba ata hai pouco tempo, sen iluminación.

Dispoñen de datos que valoren a comunicación entre esas empresas asentadas en Vilar e o que é o centro de Ribadeo?

O que temos claro é que esa zona atrae a moitísima xente que ao mellor vai alí facer algunha compra e despois vén a Ribadeo. Penso que iso é normal se temos en conta que se trata dunha zona con moitos servizos, porque hai gasolineiras, grandes supermercados, establecementos comerciais de moitos tipos diferentes... A xente vai a eles, pero pensamos que nunha porcentaxe importante acaban por vir a Ribadeo.

E que máis pode facer un goberno municipal nun caso coma este para favorecer esa zona e tentar aproveitala?

Ben, o que temos claro e que máis ou menos xa sabemos é que toda esa parte é unha zona que vai ser de esparexemento de Ribadeo, que vai ir medrando cara aí porque hai espazo.

A que se refire co do crecemento cara a esa zona?

Pois que todo o que é a zona de Dompiñor, cara ao sur, ten moito espazo que xa está recollido no Plan Xeral que se vai poder aproveitar para o crecemento da vila. A nivel empresarial é certo que non queda moito máis espazo, porque ademais o Plan xeral tamén delimita a expansión, pero cara a zona sur, hai moito terreo e Ribadeo pode medrar cara alí e seguro que o fará.

Cales son outras posibilidades?

É que tampouco hai moito máis, porque no casco histórico non queda xa moito que se poida aproveitar. Cara á parte da Rúa Irmáns Moreno Ulloa e á zona que vai cara Ove pódense facer cousas pero tampouco queda moito sitio, así que eu penso que esa parte será fundamental para o futuro de Ribadeo.

E como están as opcións co polígono industrial?

Tivemos unha reunión recente e a receptividade e a actitude da nova presidenta de Sepes foi boa. Agora falta que se vaian dando pasos cara adiante porque é unha débeda histórica e dende o Concello estaremos atentos a isto.

Puntos clave

Industria: Gondán genera unos 600 trabajos

Gondán genera unos 600 trabajos. ÁLVEZ

Aunque se encuentra en Figueras, en la orilla asturiana de la ría, la realidad es que muchos de sus trabajadores viven en Ribadeo. Y sus trabajadores son cada vez más porque el astillero funciona muy bien y ahora se aproxima a unos 600 puestos de trabajo.

Clun y su oferta interdisciplinar

Espacio de Clun en Ribadeo. ÁLVEZ

Dentro del municipio de Ribadeo es uno de los focos que genera mayor cantidad de puestos de trabajo. Al margen de los servicios para explotaciones agrícolas y ganaderas ofrece supermercado, taller mecánico, cambio de ruedas o productos de jardín, entre otros.

Futuro: el reto de un polígono estancado

Zona del polígono. ÁLVEZ

Es el lunar de Ribadeo. Empezó con mal pie y nunca se enderezó. Se trata de un espacio bien comunicado pero que no acaba de arrancar. Sus parcelas son muy caras en comparación a otros polígonos y por eso ahora el Concello está negociando una rebaja de las mismas.