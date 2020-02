Un vigués busca cómo salir de Ribadeo o un trabajo

Juan Carlos Misa es un vigués que trabajaba en el último circo que pasó por Ribadeo a principios de año. Su situación laboral era muy mala porque llevaban tiempo sin pagarle y eso le hizo tomar la determinación de dejarlo y quedarse con su pareja en una caravana. Lo hizo animado por una oferta de trabajo que tenía en una ganadería del municipio ribadense.

Sin embargo, cuenta que "de esa gente no volví a saber nada, ni me llamaron ni nada, y ahora resulta que estoy aquí tirado, sin coche para moverme y sin trabajo, así que tengo que hacer lo que puedo para que podamos ir sobreviviendo día a día".

Dice que su idea sigue siendo "trabajar" y que está dispuesto sobre todo a hacerlo "en una ganadería, una granja o algo así, porque yo en el circo trabajaba con los animales y eso es algo de lo que entiendo". También le gustaría poder acercarse un poco a su lugar de origen, Vigo "pero para eso necesitaría que alguien me remolcase, porque no tenemos coche".

Por otra parte reconoce que "no podemos quedarnos aquí eternamente. La Guardia Civil ya vino dos veces a hablar con nosotros y de momento no hay problema, pero esto no puede prolongarse".

"¿Cómo vamos a robar nada aquí si nosotros solo queremos estar tranquilos y, si hacemos algo, nos echarían?"

Además, no reciben ayudas y eso les coloca en una situación personal muy complicada: "Yo voy a pedir a los supermercados y la gente me ayuda, pero estamos en una situación muy complicada y todo por culpa de la falta de seriedad de gente que te promete una cosa y luego no cumplen".

Misa y su pareja se alegran de que el invierno no venga particularmente frío "porque no podríamos ni calentarnos. Hubo suerte porque ni enero ni febrero vinieron muy fríos, pero así no podemos seguir".

Cuenta que recientemente los señalaron como los presuntos autores de un robo de gasolina en camiones. La Guardia Civil fue a comprobarlo y vio que no habían sido ellos. "Es disparatado. Ni tan siquiera tenemos un coche. ¿Para qué vamos a querer la gasolina?", se pregunta algo enfadado por una acusación gratuita que no comprende. Además, pregunta: "¿Cómo vamos a robar nada aquí si nosotros solo queremos estar tranquilos y, si hacemos algo, nos echarían?".