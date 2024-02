El viento deja rachas de más de 130 kilómetros por hora en Viveiro

El viento ha dejado en la madrugada de este jueves rachas de más de 130 kilómetros por hora en Viveiro, en una jornada en la que el temporal costero ha obligado al cierre de parques en la ciudad de A Coruña.

En concreto, para este jueves, está activada la alerta naranja por olas y viento en el mar en toda la costa gallega. Además, hay aviso amarillo por viento en A Mariña de Lugo, así como en las montañas de Lugo y Ourense.

Según la información de MeteoGalicia, en la zona de A Mariña, se han registrado vientos de 134 kilómetros por hora en Viveiro. Además, en Punta Candieira, en Cedeira, se han alcanzado los 130 kilómetros por hora.

Nas últimas 3 horas do radar vemos a chuvia que trae a fronte fría a #Galicia🧐

▪️O vento, forte do suroeste, rolando a oeste co paso da fronte



▪️Cota de neve baixando ós 600-800m á noite



▪️Situación mal no mar hoxe por mar de vento🌊e mar de fondo, pero aínda empeorando mañá⚠️ pic.twitter.com/yTA2qlX7Sv