Hélder, un viejo conocido del Pescados Rubén que ahora es rival

El descenso del Pescados Rubén Burela a Segunda División lo vuelve a cruzar con un O Parrulo Ferrol que el curso pasado sufrió para mantener la categoría, pero que esta campaña, con el alfocense Juanma Marrube en el banquillo, parte con la intención de ser uno de los animadores de la competición y luchar por el regreso a la élite. El calendario ha querido que mariñanos y ferrolanos se vean las caras muy rápido, mañana en territorio departamental (A Malata, 18.00 horas) en la jornada inaugural de Segunda.

El conjunto masculino de la entidad burelista tendrá mañana a varios "enemigos íntimos" en su regreso a Segunda. En O Parrulo Ferrol, además del canterano 'laranxa' Domingos Xavier, que se ha ido asentando en el primer equipo, se encuentran dos de los artífices del último ascenso del conjunto mariñano a la máxima categoría del fútbol sala español.

Por un lado está el mencionado técnico, Juanma Marrube, que se estrena este curso como 'parrulo' y vuelve a tener una oportunidad en la categoría tras su descenso con el Soliss Fútbol Sala Talavera, y por el otro, en la pista, aparece un Hélder Gonçalves que cumple su cuarta campaña en la escuadra ferrolana y que con sus actuaciones en los últimos años ya se ha convertido en uno de los referentes para la afición y uno de los pesos pesados de un vestuario departamental en el que destaca la presencia del internacional español Adri, el mejor jugador de la categoría de plata.

Hélder considera que su equipo llega preparado al derbi irmandiño de mañana, a pesar de que durante el verano han tenido algún contratiempo. "A verdade é que creo que chegamos bastante ben. Colectivamente o equipo non puido competir ao completo en todos os partidos, porque houbo lesións e demais, pero véxoo nun bo momento. Estamos adestrando ben e aínda intentando construír a estrutura que o adestrador quere porque Juanma (Marrube) veu de novo e tamén contamos con bastantes xogadores que chegaron este verán", explica el canterano del Pescados Rubén Burela.

El futbolista nacido en Cabo Verde avanza que el cuadro burelés se encontrará mañana a un rival con la mochila cargada de ilusión y que va a salir a por todas desde el primer segundo. "Chegamos con moita ilusión, moitas ganas e aínda por riba debutamos na Malata, así que imos dalo todo para intentar enganchar a xente e que veña cada vez máis público ao pavillón. Despois temos que ver como compite o equipo na liga, pero estamos con moita confianza", apunta.

BUEN MOMENTO. A nivel personal, las cosas también le sonríen al espigado cierre burelés tras una pretemporada en la que no ha sufrido ningún problema físico. "Este ano, comparado con outros anteriores, creo que chego ao inicio da temporada nun dos mellores momentos a nivel físico e mental. Non tiven ningunha lesión que me parase o ritmo no medio da pretemporada e moralmente teño moitas ganas de que empece a liga e xogar na Malata este partido", asegura.

Hélder considera que O Parrulo Ferrol tiene que estar luchando por las primeras plazas en Segunda División. "O noso obxectivo principal debe ser estar nos postos de arriba para xogar o play off e loitar polo ascenso. Fíxose un bo equipo para estar na zona alta e poder competir con todo o mundo", valora convencido.

En esa misma lucha entiende que debería estar el Pescados Rubén Burela. "Eu creo que van estar no grupo de arriba e ademais de forma clara. Xogamos en pretemporada contra eles, perdemos e vexo que teñen un bo equipo e xogadores de moita calidade como Isma ou Pazos. Veñen de descender, traen aínda o ritmo de Primeira e van estar aí arriba dando moita guerra", pronostica.

En cuanto al partido en sí, Hélder reconoce que siempre es especial enfrentarse al Burela. "É especial porque foi un club onde estiven máis de 18 anos, un club co que ascendín a Primeira División e onde me ensinaron moitos valores, tanto a nivel deportivo como persoal. É unha alegría enfrontarme sempre ao Burela, xa sexa no Vista Alegre ou na Malata, que tamén xa é unha casa para min despois de catro temporadas e do ben que me trata a afección do Parrulo", indica.

El caboverdiano augarda un choque diametralmente opuesto a la victoria por 5-2 de los mariñanos en el Trofeo Portus Apostoli que se celebró a finales de agosto en Noia. "O de Noia foi un partido bastante atípico, no que o rival sacou o porteiro-xogador e nós cometemos moitos erros. Vai ser un partido completamente diferente", comenta Hélder.

DERBI ABIERTO. Asimismo, espera que sea un derbi muy competido, pero no se atreve a decir cuál puede ser el factor que decante el duelo. "Eu creo que vai ser un partido moi intenso, pero non sei que pode ser determinante nun derbi na primeira xornada. Creo que vai ser un encontro moi aberto e é unha incógnita o que pode acontecer. É un derbi e aínda por riba hai bastante que non se enfrontan Burela e Parrulo en partido de liga. Creo que os dous equipos o imos dar todo e nós temos moi claro que na Malata temos que saír a roer desde o primeiro minuto en busca da vitoria", avisa.

Aunque las salidas este verano de Edu, Iago Míguez o Renato provocan que queden ya pocos jugadores con los que compartió vestuario en Burela, Hélder todavía mantiene una gran relación con alguno. "Teño moitas amizades alí e unha moi boa relación sobre todo con Lucho, que é un gran amigo meu. Logo tamén están Nito, Pitero ou Bruno, cos que coincidín nalgúns partidos e sobre todo en adestramentos. Ademais xoguei con Isma e Alberto Mirás en Ferrol", rememora.

SITUACIÓN PERSONAL. Hélder está muy contento con su vida en Ferrol y de momento no piensa en regresar a Burela. "Sinceramente, non valoro agora mesmo o tema de volver á casa. Creo que se volvese neste momento sería dar un paso atrás porque tempo de volver sempre haberá. Falo desde un punto de vista máis persoal que deportivo. No deportivo gustaríame volver a Primeira, como a todo xogador de fútbol sala, pero tamén valoro moito agora a situación persoal e estar a gusto e contento nun sitio. Inflúen moitas cousas e a día de hoxe en Ferrol téñoas todas e estou encantado aquí", explica.

Aunque los habituales comentarios del mercado de fichajes de verano lo colocaron también de vuelta en el Pescados Rubén Burela, Hélder desmiente categóricamente que hubiera alguna opción de regresar a la disciplina burelista. "Sei que houbo rumores de que tiña oferta do Burela, pero nada diso é certo. O ano pasado si que houbo algún contacto, pero sen máis. Reitero que estou moi a gusto en Ferrol e tiña claro que me quería quedar aquí", sentencia el cierre nacido en Cabo Verde y criado en la cantera burelista.