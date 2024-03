"Facerlle papeis a catro galiñas? Chuliñas, sodes libres!": otro vídeo de Andrés de Vilas se hace viral

José Andrés Vidal, más conocido como Andrés de Vilas, ha vuelto a hacer un video viral, tanto a través de Tiktok como de Facebook. Un video en el que critica que por tener cuatro gallinas o plantar patatas para autoconsumo cada vez se tengan que hacer más papeleos y burocracia, incidiendo así que se están cargando el autoconsumo.

"Non pensaba que iba a ter tanta repercusión", dice Vilas, que en principio solo lo iba a poner en Tiktok, pero que posteriormente también lo puso en facebook donde "debe levar 105.000 visualizacións, con outras 7.000 en Tiktok", dice Vilas. "Foi compartido 2.000 veces en facebook, o que máis se compartiu", explica este alfocense, que ya hizo varios vídeos que se volvieron virales.

¿Y cuál es la razón por la que hizo este video? "Estanse pasando un pouco co tema do autoconsumo", dice. "Nas casas sempre se tiveron galiñas, cochos, patacas... E agora hai que declarar todo en extensión agraria. Eu teño catro galiñas, non creo que vaia a facer unha gran producción", explica Andrés de Vilas, que se queja de que se está burocratizando todo. "A mín dame un pouco igual, porque es posiblel que se poda facer por internet, pero a xente maior...", argumenta.

"Por exemplo, na miña casa, antes de botar as patacas, as galiñas comían toda a bichería que saía de debaixo da terra, con isto nos obrigan a sulfatar", dice. "Din que queren que veña a xente para o rural e eu non o vexo, porque teño catro galiñas porque gústame comer ovos naturais", señala, y apunta. "O queren controlar todo", concluye.