¿Qué fue de... Vidal Martínez Sierra?

Llegó a la corporación municipal laurentina de la mano de Fe Rodríguez Rocha, quien en 1997 renunció por motivos personales dejando en su puesto a Vidal Martínez-Sierra, un veterinario que reconoce en sí mismo a un amante de la política. En 1999 firmó la primera de sus cuatro mayorías absolutas "pero soy de los que cree que en política tendría que haber una limitación de tiempo. Diez años son suficientes para llevar a cabo un proyecto y yo quería ser coherente con lo que pensaba, así que pude optar a un puesto en el Parlamento y allí fui".

De su paso por la alcaldía solo habla bien: "Me gustó mucho la política municipal, porque es con la que tienes más libertad. Desarrollas tu proyecto y si lo haces bien, tienes la confianza de la gente otra vez". Admite que a veces "sí que te cansa, pero tienes que organizarte y pensar que si no se te acerca nadie, si nadie te para por la calle para pedirte cosas, mal asunto. No creo en los alcaldes de despacho, porque el alcalde no es un funcionario, al menos en un ayuntamiento como el mío, el de Lourenzá. Ahí no puede ser que tengas que pedir cita para hablar con el alcalde, eso no puede ser".

Y luego, al Parlamento de Galicia: "Un cambio grande, porque en política municipal haces de todo. Casi ni siquiera es cuestión de si eres del Bloque, del PSOE o del PP. Digamos que solucionas problemas. Pero en el Parlamento ya no. Ahí sí que priman unos intereses y unas directrices de partido, como es natural, por otra parte, así que hay que hacer una serie de cosas, digamos, por mandato. Y tiene que ser así".

Admite que el trabajo es totalmente diferente porque en el Concello "se refleja enseguida todo lo que haces. A nivel autonómico es distinto. Marcas unas pautas que luego se van a seguir a nivel gallego, y es también muy interesante. A mí desde luego esa experiencia me sirvió muchísimo, para entender cómo funciona la política pero también la administración política por dentro, y aprendí mucho y para bien".

Como aficionado a la política dice que la sigue "aunque ya no esté en primera línea", pero se muestra encantado del trabajo que realiza en el GDR Terras de Miranda "y que me llena muchísimo. Hacemos muchas cosas y con ello el gusanillo que podría tener de estar siempre haciendo cosas, lo tengo más que cubierto, porque ahí también hacemos bastante de gestión pública". Además recuerda que lo complementa con su labor en la asociación Patrimonio Laurentino. Sobre el GDR lamenta "que no tengamos más presupuesto, porque con más dinero podríamos impulsar muchísimos proyectos que ahora se quedan fuera porque se nos acaba la financiación enseguida, y es frustrante ver que no puedes ayudar por falta de fondos".