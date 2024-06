La historia marinera de Burela, vista a pequeña escala por un protagonista

Toda una vida vinculada al mar es la que atesora el burelés José Leal Castro, que a sus 78 años sigue embarcado, aunque ahora a pequeña escala, porque cambió navegar en los barcos de verdad por surcar en la tarea de confeccionar réplicas, calcos idénticos que José realiza siguiendo el mismo proceso del astillero.

Sus rudas manos de pescador son ahora instrumentos de precisión de las que salen maquetas de embarcaciones a las que no le falta el mínimo detalle. Tras finalizar el Juan Sebastián Elcano, una de las más laboriosas de las 33 que lleva confeccionadas hasta la fecha, está ya trabajando en el Niño Jesús para un amigo.

"Se collera encargas, terías ata morrer", reconoce en los bajos de su vivienda, reconvertida en el taller del José maquetista, el segundo oficio de su vida que lleva desempeñando desde que se jubiló a los 55 años. "Na miña cabeza sempre tiña pensado facer os barcos pero como se fan no asteleiro", recuerda el hombre, conocido también en Burela como José de Nicasio por el apodo familiar o como José do Bella Vista, el primer barco de la familia y en el que se embarcó con apenas 16 años.

Sin elección. "Daquela non se podía escoller porque aquí non había nada máis que monte e vacas e se querías ter unha perra había que ir ao mar", recuerda José, que se estrenó en esa primera embarcación que compraron su padre y un socio. "Un barco que xa era vello, pois tiña 40 anos e era de máquina de vapor", cuenta, recordando aquel 1963 en que empezó su vida como marinero, que arrancó como la de casi todos, con las dificultades de adaptarse a las nuevas y duras condiciones. "Os primeiros quince días foron dunha borracheira tan grande que non me quero nin acordar; pero pasado iso, acabouse e nunca máis me volvín marear", relata.

Sus inicios en el mar están vinculados a la costera del bonito, pues "era unha pesquería moi reclamada en Burela e daquela habería sobre cen barcos", unos tiempos de abundancia de pescado a los que no siempre acompañó la bonanza económica. "Houbo costeiras nas que se sacaba diñeiro e outras nas que había pouquiño", relata el marinero.

El marinero burelés, con la réplica de un bonitero al que bautizó con su nombre. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Tras un lustro, pudieron hacer el Nuevo Bello Vista, en el que volvió a compartir faena con su progenitor. "Andiven toda a vida ao rabo de meu pai", explica José que, con treinta años, asumió el mando de la embarcación cuando su padre se retiró. Él lo hizo un cuarto de siglo más tarde en el Siempre Bella Vista, un congelador que mandó durante seis años, aunque antes estuvo en el Boer, un arrastrero también de la empresa familiar, que incluyó también el María Vidal.

Las maquetas del Bella Vista, Nuevo Bella Vista, Sempre Vella Vista y el María Vidal ocupan un lugar privilegiado en el salón de su casa y son muchos los ratos que pasa mirándolos, aunque su vista se inclina más a la esquina de abajo, al lugar que ocupa el Nuevo Bella Vista, que también tiene un lugar especial en el corazón de José de Nicasio, "porque foi no que me fixen eu", dice.

Un trabajo en el mar que le llevó a recorrer medio mundo, porque las embarcaciones en las que trabajó se dedicaban a pesquerías diferentes. "Andiven todo, dende As Bermudas ao Atlántico Norte, Cabo Verde, Escocia, Irlanda… Os cans non falan, pero entenden todo, pois nós igual. Se non era por palabras era por señas", señala José sobre una época en que no saber idiomas nunca fue un obstáculo para salir adelante en un oficio duro, aunque en su caso "desgrazas non tivemos, si temporais fortes, que deixan marca, pero dos que conseguimos safar".

Facilidad innata

Con el retiro del mar pudo dedicarse a un afición que ya cultivó de niño, en que se recuerda siempre con una navaja en el bolsillo, la única arma de entonces para fabricarse los juguetes. "Sendo neno xa viñan xunto de min a facer as frechas e os arcos", señala José de Nicasio sobre esa facilidad casi innata para las manualidades.

Una técnica que perfeccionó de manera autodidacta. Tiempo y paciencia que le han llevado a terminar recientemente la maqueta del buque escuela de la Armada Española Juan Sebastian Elcano, con una precisión tan absoluta que hace que cada una de las cuerdas que sujetan las velas tengan su utilidad, como sucede en la embarcación original. Una maqueta que hizo en base a los planos remitidos por la Armada y en la que invirtió seis meses de trabajo. "Leva moitas horas porque o casco é o que máis axiña se fai, pero despois empezas coas miniaturas e pasa o día e logo non se avanza nada", recuerda sobre una historia que se repite en todos sus trabajos, en los que procura usar madera autóctona y, cuando no es posible, sapeli.

"Se houbera que vivir disto sería imposible, porque non se dá cobrado o que vale", asevera José de Nicasio, que asume en solitario todo el proceso, desde la idea, a la confección y el pintado a pistola de las miniembarcaciones.

Las maquetas son hechas con el mismo proceso que siguen en el astillero para el barco original. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Por diferentes lugares están algunas de las más de treintena de maquetas elaboradas por José. "É un orgullo si, pero non se me suben os fumes á cabeza", cuenta con un sonrisa el maquetista, perfeccionista hasta el extremo, como se puede ver en todas sus creaciones. Algunas han hecho curiosos viajes, como el Hermanos Taboada, protagonista de una preciosa historia.

Santuario da Virxe da Barca

"Fíxeno como agasallo para un cura que estivo en Burela cando eu era pícaro e co que estiven de sacristán, xunto co meu curmán, unha chea de anos na igrexa de Vila do Medio", recuerda José sobre una maqueta que estuvo en los diferentes destinos del párroco, "pero cando ardeu o Santuario da Virxe da Barca en Muxía e se quedaron sen nada, o sacerdote donouna e agora está alí exposta", señala.

También en la iglesia parroquial de Burela hay otro barco de su autoría y es habitual poder ver en diferentes actos, como ocurre en la feria náutico pesquera Expomar, la réplica de un bonitero, al que bautizó con su propio nombre, José de Nicasio, de las pocas maquetas que hizo de barcos que no existieron de verdad.

Como no puede estar quieto, ya está trabajando en otra maqueta, la del Niño Jesús, que está haciendo para un amigo que fue también alumno y que ahora es capitán de pesca. "Pasoume diante", asevera un orgulloso Leal Castro, que tampoco se olvida de la importancia de la experiencia. "Non se trata só de ter nomeamentos grandes senón que hai que traer o barco cheo".